El Gobierno quiere crear una empresa nacional de software

El Secretario de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk

El Gobierno reafirmó la idea de crear una empresa nacional de desarrollo de software, a través del Secretario de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk.

El funcionario participó de la entrega de los Premios Sadosky, que es organizada por la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI). “Tenemos una gran oportunidad. La crisis que se da en Europa del Este, el huso horario a favor, el talento argentino y la previsibilidad con leyes para el sector por más de una década. Y necesitamos un empresariado fuerte que no vaya para atrás”, dijo.

“Las grandes empresas, las pequeñas, las que están en crecimiento, y los profesionales individuales: para todos tiene que haber una política pública que sostenga este gran ecosistema a largo plazo”, agregó el secretario. Y detalló que desde el Gobierno Nacional hay algunas decisiones ya tomadas: agrandar el ecosistema de economía del conocimiento y la creación de una empresa nacional de software.

“Van a ver en números reales y registrados que la cantidad de empresas que ingresan a la Ley de Economía de Conocimiento en estos 90 días que estamos, y los que van a venir, son muchas. Queremos que todas estén, aún las que no van a hacer uso de los beneficios fiscales”, señaló.

“En segundo lugar queremos que ese ecosistema tenga esta mesa de diálogo en un ejercicio formal y didáctico, pero también instalar la idea de todo lo que está produciendo. Lo mejor que tenemos para exportar es el talento de los argentinos”, reiteró.

Finalmente, sobre el plan de crear empresa nacional de software advirtió que no competirá con empresas locales. “No es para quitarles trabajo, es para darles más trabajo. Si no, siempre el león se come al ratón y existió un solo David y Golliat. En las grandes licitaciones, ninguna empresa chica tiene espalda suficiente. Mejor que el Estado esté para agrupar a todas las pequeñas empresas y que entren a vender servicios. No hay que tener miedo ni fantasmas, hay que trabajar en serio y poner números sobre la mesa”, amplió.

Por último, Sujarchuk manifestó la intención de organizar un “gran evento” para que la sociedad argentina valore en su conjunto el talento local. “Estamos creando la marca país de economía del conocimiento para que todas las embajadas argentinas salgan a vender el talento de los argentinos. La Argentina va a licitar el 5G y el ecosistema y el Internet de las cosas va a crecer aun más”, anticipó.

“Tenemos la responsabilidad de hacer mucho en poco tiempo que nos queda, y tenemos la humildad suficiente para escuchar cada una de las ideas y tratar de resolver los problemas. Hemos sacado un DNU que beneficia a una buena cantidad de empresas del sector, y tenemos que ir por lo que resta. Ese DNU nos va a dar una oportunidad competitiva para mucho de los sectores que están en la economía del conocimiento”, concluyó.

