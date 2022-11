La Anses fijó los montos de los haberes mínimos y máximos para jubilaciones y otras prestaciones

El aumento del 15,62% llevó el haber mínimo a $ 50.124,26 para diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) determinó los valores de las diferentes prestaciones que cobran los jubilados y pensionados, así como los mínimos y máximos de remuneración imponibles, que regirán a partir de diciembre.

A través de la Resolución 260/2022 publicada este lunes en el Boletín Oficial, se precisó que el aumento del 15,62% dispuesto por el Gobierno para las jubilaciones y el resto de las prestaciones previsionales a cargo de la Anses llevó el haber mínimo a $ 50.124,26.

Asimismo, se estableció que el haber máximo de las jubilaciones pasará a $337.288,80, y el valor de la Prestación Básica Universal (PBU) a $ 22.929,56. El incremento de 15,62% también alcanzará al monto mínimo y máximo de la remuneración imponible, de $ 16.881,84 y $ 548.651,90, respectivamente.

Finalmente, se estableció el importe de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en $ 40.099,41.

Nueva moratoria

En diciembre de este año, vence la moratoria vigente que permite a las mujeres acceder a una jubilación aun cuando no hayan cumplido con los 30 años de aporte requeridos. Esa ley no puede volver a ser prorrogada. Por eso, desde la Anses impulsan una nueva ley de moratoria -para permitir completar los años de aporte- que ya cuenta con media sanción en el Senado y que tiene pendiente su aprobación en la Cámara de Diputados.

Si esta ley no es aprobada, las personas que cumplan la edad jubilatoria a partir de enero del año que viene ya no podrán acceder al beneficio de completar los meses o años de aportes que tienen pendiente con la ley actual. Con todo, el nuevo proyecto cuenta con varios cambios y novedades con respecto a las anteriores moratorias.

Del total de jubilados actuales, el 50% ingresó al sistema a través de leyes de moratoria

Del total de los 7,2 millones de jubilados actuales, el 50% ingresó al sistema a través de leyes de moratoria, con lo que se logró una cobertura del 95%, según datos de Anses.

El proyecto de ley de Plan de Pago de deuda provisional que debe ser tratado por Diputados incluye una moratoria para los que ya alcanzaron la edad jubilatoria -65 años para los varones y 60 para las mujeres- y no tienen los 30 años de aportes realizados. Pero la novedad es que también incluye a las personas que aún están a 10 años de cumplir la edad jubilatoria -o menos- y no cuentan con todos los aportes: en este caso, podrán comenzar a regularizar sus deudas con anticipación.

Según datos de la Anses, las personas que alcanzan su edad jubilatoria con 30 años de aportes son la minoría: solo una de cada 10 mujeres y tres de cada 10 varones. Si se aprueba el proyecto, la nueva moratoria tendrá vigencia por dos años y será prorrogable.

El plan de pago de la deuda provisional para quienes ya tienen edad jubilatoria permite cancelar los aportes adeudados hasta 2008 en cuotas mensuales. Ese aporte se calcula por una unidad de pago de deuda provisional (UPDP). El monto por cada mes adeudado es igual al 29% de la remuneración mínima imponible que equivale a unos $ 4.900 a diciembre de este año.

La deuda total se podría cancelar en cuotas, con un mínimo de dos y un máximo de 120, de acuerdo a la cantidad de años que se quieran pagar. El valor de la cuota luego se va ajustando de acuerdo a la movilidad en forma trimestral. Desde la Anses calculan que este plan podría incluir a unas 447.000 mujeres y unos 295.000 varones.

En tanto, el plan de pago para las personas que no tienen la edad jubilatoria -trabajadores que aun están activos pero saben que no llegarán a cumplir con los 30 años- les permite cancelar aportes faltantes siempre en forma retroactiva y no posteriores a la fecha de corte que se fijó en marzo de 2012.

Cada período a cancelar equivale a un mes de servicio. El valor de cada período también será equivalente a la unidad de cancelación de aportes al momento de su aceptación (29% de la remuneración mínima imponible o el aporte más bajo que paga hoy un trabajador asalariado). En promedio, según datos del organismo, los trabajadores argentinos cuenta con entre 14 y 17 años de aportes. Por ello, unos 900.000 trabajadores activos podrían entrar a pagar deuda pendiente con el Estado para llegar con aportes completos al momento de cumplir la edad para jubilarse. En la Anses confían que esta posibilidad les permite recaudar para pagar otras jubilaciones.

