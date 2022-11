El Gobierno confirmó que en el primer trimestre del año próximo estará lista la licitación para 5G

Walter Burzaco (ATVC), Claudio Ambrosini (Enacom), Horacio Rodríguez Larreta, Sergio Veiga (Cappsa) y Lucio Gamaleri (Red Intercable)

Claudio Ambrosini, presidente del directorio del Enacom, confirmó que en el primer trimestre del año próximo estará lista la licitación para que la Argentina pueda contar con la tecnología 5G. Lo hizo en el marco de la apertura de las Jornadas Internacionales de Conectividad, el principal encuentro de la industria de las telecomunicaciones que convoca a referentes de la industria y funcionarios del sector y de entes regulatorios, organizada por ATVC y Cappsa.

El régimen de Beijing ordenó el arresto por corrupción del ex director del gigante tecnológico China Unicom La Fiscalía Popular Suprema ordenó la detención de Li Guohua. Lo acusan de recibir sobornos y de abuso de poder VER NOTA

El jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta lamentó que la industria de las telecomunicaciones no tenga un marco garantizado para realizar grandes inversiones, necesarias para el crecimiento. “Cada vez más aspectos de nuestra vida cotidiana están atravesada por las TICs, un sector que promueve soluciones a un mundo hiperconectado. Un gran ejemplo de lo que significa el cambio, coraje, innovación, transformación para mejorar la calidad de vida de la gente. El sector TIC nunca se resiste al cambio y está en constante avance”, dijo.

“La influencia en nuestra vida es total y tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia. Ahora me frustra que el contexto de nuestro país no ayuda. Es una industria que tiene que intervenir y el acceso al capital es difícil, las telecomunicaciones no escapan de la dura realidad de la Argentina. Requiere previsibilidad y reglas de juego claras, son inversiones en dólares que requiere una rentabilidad que ese marco hoy no está garantizado”, dijo.

Claudio Ambrosini, titular del Enacom

“Estoy convencido que podemos dar vuelta esa historia; la conectividad es un motor para el crecimiento. El salario real depende de la productividad de los trabajadores y la conectividad es fundamental”, señaló. Larreta comparó a la Argentina con Israel, un mercado que exporta 10 veces más servicios tecnológicos. “Estuve hace 3 meses y me voló la cabeza; en 1985 pusieron como prioridad la industria tecnológica. Hacía eso necesitamos tender, un rumbo que no se modifique en el tiempo”, dijo el Jefe de Gobierno.

Larreta pidió por la continuidad en las políticas y criticó medidas del Gobierno como el congelamiento de precios. “Tenemos que liberar las fuerzas productivas y no medida que le ponen un pie en la cabeza a ustedes. Promover la inversión privada”, continuó.

“Los cambios intempestivos en las reglas de juego deben desandarse. Estamos frente a un salto tecnológico, el 5G, que requiere de un proceso de inversión sin precedentes” (Burzaco)

A su turno, Sergio Veiga, presidente de Cappsa, criticó las medidas que tomó el Gobierno y que afectaron al sector. “El control de precios máximos en los abonos TIC en una indsutria que esta en competencia y requiere altos niveles de inversión, luego se agregó inflación, control de cambios, la ausencia total del crédito por las alta tasas, presión impositiva, son varios obstáculos; muchos aún persisten, otros se han agravado. Quienes desarrollamos contenidos continuamos nuestro proceso de crecimiento. Los programadores sumamos oferta de contenido no lineal”, detalló.

Por su parte, Walter Burzaco, presidente de ATVC, expresó que la evolución de la tecnología borró en los últimos años las fronteras de los servicios. “Las necesidades de desarrollo económico y social interpelan a la industria. Tenemos la responsabilidad de intercambiar y crear un espacio de colaboración con el resto de los sectores de la economía y la sociedad. Estamos dispuestos a aportar al hoy y sobre todo para el futuro”, señaló.

Horacio Rodríguez Larreta

Burzaco solicitó un marco regulatorio adaptado a una evolución constante y criticó la medida que congeló los precios de los servicios de telecomunicaciones en el marco de la pandemia. “Seguimos en un impasse producto de un decreto que paralizó inversiones y generó incertidumbre. Los cambios intempestivos en las reglas de juego deben desandarse. Estamos frente a un salto tecnológico, el 5G, que requiere de un proceso de inversión sin precedentes”, agregó.

“La conectividad es un motor para el crecimiento. El salario real depende de la productividad de los trabajadores y la conectividad es fundamental” (Rodríguez Larreta)

Otra traba para las inversiones, según dijo, son los impedimentos para la importación de insumos que erosionan las inversiones y el mantenimiento de las redes. “Necesitamos invertir en infraestructura. Somos una parte del ecosistema exportador de valor agregado. No hay forma de exportar servicios sin una infraestructura que invierta”, advirtió.

Burzaco aclaró que la industria está “dispuesta a consolidar su infraestructura en un escenario de diálogo con los gobiernos nacionales, provinciales y municipales para abordar un necesario dinamismo regulatorio, colaborando en la elaboración de un marco flexible, moderno y adaptado a una evolución constante, en pos de la enorme responsabilidad de generar la inclusión digital, la igualdad de oportunidades”.

Walter Burzaco, presidente de ATVC

La actualización de las regulaciones es una preocupación de toda la industria, no solo en Argentina sino en todos los países de América Latina, dado que las empresas de telecomunicaciones y entretenimiento ven venir una ola regulatoria e impositiva contra las plataformas over-the-top (OTT), que hoy tienen la cancha inclinada a su favor respecto de las empresas tradicionales con despliegue de infraestructura. Y la preocupación está puesta en cómo impactará todo esto en los usuarios y sus bolsillos, porque los costos de acceso a las plataformas podrían dispararse.

Finalmente, Ambrosini destacó el esfuerzo del sector, de las pymes, de las cooperativas durante la pandemia. Y respondió a las críticas. “Cuando uno gobierna tiene que pensar en la situación general de la gente pero nunca perdimos la posibilidad de tratar de subsanar lo que estaba mal y acompañarlos en los proyectos de inversión”, señaló.

También aseguró que las trabas de la importación se están tratando de subsanar en una mesa con las empresas de telefonía móvil para un mecanismo especial.

Seguir leyendo: