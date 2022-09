El Gobierno lanzó la extensión del plan Gas.Ar con el que espera recibir USD 7.000 millones en cinco años

La presentación del plan se realizó en el Museo del Bicentenario

El Gobierno presentó el “Plan de Sustentabilidad Energética Gas.AR” con el que apunta a prorrogar hasta 2028 el programa actual, que vence en 2024, y a licitar 11 millones de m3 día que estarían disponibles para junio-julio del 2023 cuando se finalicen las obras del Gasoducto Néstor Kirchner que transportará el fluido desde Vaca Muerta hacia los grandes centros urbanos, tal como había adelantado Infobae.

“El plan 2023-2028 contempla el reaseguro y potenciación de la producción federal de hidrocarburos, el autoabastecimiento interno, las exportaciones, la sustitución de importaciones y la expansión del sistema de transporte para todas las cuencas hidrocarburíferas del país. ️Más del 60% de la generación eléctrica en nuestro país se obtiene a partir del gas. Por eso forma parte del plan de transición energética como el principal vehículo para este proceso y por ser considerado el combustible fósil menos contaminante”, explicó el ministerio de Economía que conduce Sergio Massa.

Con la presencia del Presidente Alberto Fernández, Massa y la secretaria de Energía Flavia Royón en el museo del Bicentenario de la Casa Rosada, el Gobierno presentó el Plan Gas IV que consistirá en la convocatoria a las empresas para prorrogar los contratos vigentes hasta 2024, y la convocatoria al Plan Gas V con el que se buscará asegurar la producción incremental que requerirá el abastecimiento de la primera etapa del Gasoducto que se encuentra en etapa de construcción.

“El desafío es que en 2027 la Argentina tenga en la energía el mismo peso dentro del producto bruto que la exportación de proteínas” (Sergio Massa)

Fernández aseguró que el Gobierno va a “construir un sistema legal que dé certezas al sector hidrocarburífero”, para “aprovechar las oportunidades que la Argentina no debe dejar pasar. Vamos a seguir adelante con todos los incentivos, dando la normativa necesaria que la actividad está reclamando, y vamos a exigirles inversión, producción y trabajo a quienes se beneficien con eso”.

Massa señaló que “en términos de inversión, para los próximos 5 años son USD 7.000 millones. Con el Plan Gas 4 y el Plan Gas 5 quedamos a un paso del autoabastecimiento energético, el año que viene vamos a llegar al 90% de ese autoabastecimiento. El desafío es que en 2027 la Argentina tenga en la energía el mismo peso dentro del producto bruto que la exportación de proteínas”.

La iniciativa significará USD 28.900 millones de ahorro en divisas hasta 2028, y US$ 4.800 millones en 2023. También reseñó que esa mayor actividad se reflejará en un incremento de la recaudación fiscal de US$ 3.500 millones hasta 2028 y US$ 600 millones en 2023, y la creación de 10 mil puestos de trabajo hasta 2028. En el inicio del acto, Royón afirmó que la prórroga del Plan Gas, mediante sus etapas IV y V, permitirá generar previsibilidad con contratos por cuatro años hasta 2028, lo que representará “un camino estratégico en pos del autoabastecimiento y el desarrollo energético”.

Gobernadores y empresas

Esta nueva instancia del Plan de estímulo a la producción gasífera, ya había sido anticipada a los directivos de las principales productoras que operan en Vaca Muerta, semanas atrás cuando el ministro Massa anunció en Neuquén una serie de medidas de incentivo para el sector hidrocarburífero, y de la misma manera lo hizo el viernes en Houston, Estados Unidos.

También participaron de la presentación los gobernadores de Neuquén, Omar Gutiérrez; de Chubut, Mariano Arcioni; y de Río Negro, Arabela Carreras, junto a directivos de empresas petroleras.

“Con la decisión histórica de construir un nuevo gasoducto y estas nuevas licitaciones de gas que hoy presentó el Gobierno, comenzamos a revertir esta situación totalmente ilógica, generando mayor actividad económica y más empleo en el país y preservando reservas” (Marcelo Mindlin)

Tras el acto realizado en la Casa Rosada, el presidente de Pampa Energía, Marcelo Mindlin, señaló: “En los últimos 12 años, la Argentina importó GNL y otros combustibles por 75.000 millones de dólares. Esos dólares generaron empleo y desarrollo en otros países. El precio que se les pagó a los productores del exterior fue en promedio 14 dólares por millón de BTU, mientras que a los productores locales fue de tan solo 3 dólares.

“Con la decisión histórica de construir un nuevo gasoducto y estas nuevas licitaciones de gas que hoy presentó el Gobierno, comenzamos a revertir esta situación totalmente ilógica, generando mayor actividad económica y más empleo en el país y preservando reservas”, agregó Mindlin.

Desde el Gobierno destacaron que con este plan se busca garantizar el gas que requerirá la obra del gasoducto Néstor Kirchner que unirá Vaca Muerta con Saliqueló una vez finalizado. Se está llamando a licitación para el plan de obras del Gasoducto y de sus obras complementarias para cubrir en mayor porcentaje la demanda de gas del mercado interno de la Argentina hasta el 2028. “️Es una señal clara de previsibilidad para que podamos dar un salto cuantitativo y cualitativo en Vaca Muerta. Que las empresas puedan tomar las inversiones que se requieren para aumentar la producción y así promover la exportación de gas”, explicaron.

