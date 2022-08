Importaciones, precios y producción: la agenda que Sergio Massa encarará con las empresas de consumo masivo

El ministro de Economía, Sergio Massa, durante su exposición en el Consejo de las Américas, la semana pasada

Hace exactamente dos meses, el 24 de junio, el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, recibía a las principales empresas de consumo masivo para hablar de precios e importaciones, en el actual contexto de falta de divisas. Hoy, 24 de agosto, y tras un período de marcada incertidumbre en materia económica, el actual titular de la cartera, Sergio Massa, se reunirá con las mismas compañías para intentar generar un marco de mayor previsibilidad hacia adelante y encarar una agenda de más producción, crecimiento de las exportaciones y desaceleración inflacionaria. El objetivo es 2023, año electoral.

Fueron convocados representantes de Arcor, Molinos Río de la Plata, Mastellone, Unilever, Quilmes, Procter & Gamble y Coca-Cola, y del encuentro -que se hará a las 16 en el Palacio de Hacienda- participarán, además de Massa, el secretario de Comercio, Matías Tombolini, quien tiene ahora a su cargo el manejo de las importaciones, y el presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce, con toda la agenda respecto de la disponibilidad de divisas, clave en materia productiva.

Tombolini se reunirá antes con la comisión directiva de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal), presidida por Daniel Funes de Rioja, también presidente de la UIA. La agenda seguramente será similar y las empresas prácticamente las mismas, pero en el encuentro vespertino tendrán oportunidad de dialogar con todos los funcionarios que intervienen en los temas que más preocupan -control de las importaciones y precios- y tomar conocimiento de cuál es el plan que Massa pretende llevar a cabo para evitar una caída en la producción.

Fuentes cercanas al ministro aseguraron a Infobae que “el foco principal de la reunión será el aumento de producción de bienes para incrementar la oferta el año próximo”. Sin dudas, la falta de dólares y las restricciones que hoy rigen para pagar importaciones impiden proyectar ese escenario. Tanto es así que en muchos casos las empresas están reajustando a la baja sus planes productivos de este año, no sólo porque no cuentan con la garantía de que podrán tener acceso a los insumos necesarios, sino también porque la inflación ya está golpeando la demanda.

El secretario de Comercio, Matías Tombolini, sondeará a las alimenticias para el relanzamiento de Precios Cuidados el 7 de octubre

De todos modos, el equipo económico estudia incentivos para impulsar el aumento de la producción. Por lo pronto, se le requerirá a cada empresa un programa de importaciones y “se les dará fecha cierta de pago al momento de cada aprobación de una importación”, agregaron desde Economía. Las compañías irán hoy a escuchar, pero si hay algún planteo que hacer, es justamente ése: las complicaciones que tienen para planificar la producción, en un contexto en el que ni siquiera a las grandes firmas les resulta tan sencillo conseguir financiamiento a 180 días, como prevé la norma 7532 del BCRA.

La mayoría de las empresas ya no tiene cupo para acceder al dólar oficial, por lo que deben buscarse el fondeo si quieren seguir importando. Según fuentes del organismo monetario, desde que salió la primera norma para restringir los pagos, en marzo, las compañías consiguieron crédito por U$S 4.200 millones y en julio, ya con la última norma vigente, el Central logró que se pagaran U$S 1.600 millones menos por importaciones, a pesar de que el dato devengado que se refleja en el informe del Indec mostrara una suba de 43% de las compras al exterior. De todos modos, en el caso de bienes intermedios, se reflejó una caída del 10% en cantidades, lo cual ya muestra en parte el impacto de la medida.





Consultadas fuentes de varias empresas de las que participarán hoy del encuentro, coincidieron en remarcar que la incertidumbre respecto de la disponibilidad de divisas es el principal tema de preocupación actualmente, si bien siempre sobrevuela el temor a mayores controles de precios. En Economía se desentienden del anuncio realizado semanas atrás por parte del presidente Alberto Fernández sobre un posible acuerdo de precios y salarios, aunque sí destacan que relanzarán “Precios Cuidados” a comienzos de octubre. No es la idea de Massa avanzar con mayores controles, ya que no creen que sea esa la solución para atacar la inflación, pero sí trabajarán con las empresas en sostener este programa para que los consumidores tengan precios de referencia dentro de cada categoría de productos de consumo masivo.

Tombolini llevará hoy al encuentro esta agenda, así como también la idea de lograr una actualización de los precios que no comprometa el abastecimiento. El gran problema que hoy existe es que los aumentos de los ítems del programa quedaron muy rezagados respecto del resto de los productos en góndola, lo que hace crecer mucho la demanda de esos bienes y en algunos casos se detectan faltantes.





Respecto del tema de las importaciones, el secretario de Comercio hará un repaso de cuál será la sintonía fina que quieren aplicar a partir de ahora y al mismo tiempo escuchará las demandas de las empresas. “Si hay que presentar un tema ante el Gobierno es la liberación de las importaciones. Nosotros tenemos bienes de capital, insumos y activos y aunque todavía tenemos cupo, estamos ajustando los números de producción, ya que teníamos un forecast demasiado optimista”, dijo el directivo de una firma líder del sector alimenticio. Respecto de la posibilidad de continuar importando pero con la búsqueda de crédito a 180 días, la fuente señaló que ello implica un extra costo que es observado desde la casa matriz a la hora de evaluar dónde producir.

Desde otra compañía precisaron: “Nosotros vamos a escuchar básicamente. Hoy tenemos línea directa con el BCRA, pero aún no con Massa ni con Tombolini. Le llevamos igualmente la evolución de nuestros costos por si sale el tema precios, así como también cómo venimos con las importaciones y los cupos, que es nuestra principal preocupación en términos del mensaje hacia la casa matriz y nuestros proveedores”.

En una tercera empresa aseguraron que si bien importan muy poco y ése no es el principal problema que enfrentan hoy, preocupan los atrasos que todavía existen en algunos precios y los pedidos que pueda llegar a hacer el nuevo equipo económico con Precios Cuidados. “En el último tiempo, la industria apoyó un montón el programa, pero son productos que acumulan un aumento mucho menor al resto, lo cual genera mucha demanda y, por ende, algunos problemas de abastecimiento”, reconocieron en esa firma, al tiempo que agregaron que su principal inquietud hoy es “la caída del salario real, que ya está afectando al consumo en algunas zonas del país”.

