La mejor forma de comprar dólares: cuáles son las vías todavía disponibles en el circuito bancario para clientes

Existen varias formas de comprar dólares en el mercado formal, a tipo de cambio oficial o alternativo, con sus ventajas y desventajas (Reuters)

El dólar libre y las cotizaciones paralelas supieron superar la hasta hace poco impensada barrera de los $300, antes de retroceder. Tres ministros de Economía diferentes convivieron en julio. En medio de la crisis en el Palacio de Hacienda, las compras en moneda extranjera con tarjeta de crédito y débito sufrieron un nuevo golpe, con el aumento de 10 puntos porcentuales que se le agregó al anticipo a cuenta de Ganancias que pesa sobre esas operaciones. Mientras tanto, el Gobierno obligó a los importadores a limitar sus tenencias de Cedear so pena de quedarse afuera del mercado cambiario oficial.

Las tensiones cambiarias fueron y vinieron, hasta la llegada del “efecto Massa” y su -relativa- calma. En ese contexto, cabe preguntarse cómo quedaron las regulaciones cambiarias para aquellos que, al día de hoy, buscan comprar dólares en blanco entre las múltiples variantes que existen en el mercado.

En la actualidad existen al menos cinco vías sencillas distintas para comprar billetes en blanco, con distintos límites, ventajas y desventajas, según de cuál se trate.

El dólar solidario es uno de los más sencillos de operar y el tipo de cambio está cerca de $60 más barato que el dólar libre. Pero tiene límites. (Reuters)

📌Dólar solidario. Precio: $232,65

El cupo de USD 200 por persona por mes para comprar en bancos y casas de cambio sigue vigente y se renueva cada mes. El régimen, que busca limitar el acceso a divisas por parte de ahorristas minoristas, no tuvo cambios regulatorios recientes. Aunque es cierto que las trabas ya vigentes desde 2020 han ido, de a poco, dejando afuera cada vez a más potenciales compradores.

No pueden comprar dólares por esta vía :

➖Empleados que durante la pandemia cobraron su sueldo por el programa ATP y los directivos y accionistas de esas empresas

➖Quienes percibieron del Estado el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)

➖Personas que posean créditos a tasa cero, hasta finalizar sus cuotas

➖Personas que hayan operado dólares financieros (bonos con moneda extranjera ya sea con dólar MEP y contado con liquidación) hasta 90 días antes.

➖Beneficiarios de planes sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH), Tarjeta Alimentar y Potenciar Trabajo, entre otros

➖Ciudadanos sin ingresos estables

➖Poseedores de tarjetas de crédito refinanciadas

➖Titulares de créditos UVA

➖ Cotitulares de cuentas compartidas

➖ Cuentas determinadas como sospechosas por el Banco Central

Aunque todavía no está definido, en breve podría sumarse otra categoría: la de aquellos que seguirán percibiendo subsidios para el pago de sus boletas de electricidad, gas y agua. No se necesitaría una nueva normativa para hacerlo, el espíritu de normas pasadas que impidieron que quienes reciben asistencia del Estado accedan al mercado cambiario se aplicarían a estas persona una vez que la segmentación de tarifas empiece. Al menos, esa es la interpretación del Banco Central que, admite, requerirá de un intercambio de bases de datos con la Secretaría de Energía.

En breve podría sumarse otra categoría: la de aquellos que perciben subsidios para el pago de sus boletas de electricidad, gas y agua

El dólar solidario es el precio minorista al que se le aplica un recargo del 30% de Impuesto PAIS más un anticipo a cuenta de Ganancias o Bienes Personales del 35%. En total, un 65% por encima del precio de pizarra. El precio de $232,65 es el del Banco Nación del viernes. Varía de banco a banco.

En cuanto a sus ventajas, el precio es la más grande. Está casi $60 más barato que el dólar libre y el MEP para comprarlo. Para venderlo, en cambio, es la peor opción: sólo se percibe el tipo de cambio oficial: $141 por dólar . Además, operarlo inhabilita para comprar, por ejemplo, dólar MEP. Y, por supuesto, no se puede comprar más de USD 200. Y eso si no se hizo consumos con tarjeta en moneda extranjera los meses previos, que se comen el cupo mensual de meses siguientes.

En el exterior se puede extraer dólares, o la moneda local del país en el que se opere, por hasta USD 50 por operación en países límitrofes y hasta USD 200 en otros países con la tarjeta de crédito en cajeros automáticos (Reuters)

📌Dólar turista. Precio: $246,75

La resolución de la AFIP que en julio aumentó en 10 puntos porcentuales la retención a cuenta de Ganancias y Bienes Personales para los pagos en moneda extranjera con tarjeta y pagos de servicios turísticos creó un nuevo tipo de cambio en la ya extensa familia de dólares que existían. Es un “dólar tarjeta” que se aplica a toda compra que no sea para ahorro, el dólar solidario.

Como fin para conseguir dólares es bastante limitado. Porque es el tipo de cambio que aplica para compras en el exterior, pago de pasajes y paquetes o consumos con tarjeta en moneda extranjera -por ejemplo, compras en portales de e-commerce basados fuera del país-, casi nunca para la obtención de dólares en billetes.

El dólar tarjeta se aplica a toda compra que no sea para ahorro

Sin embargo, hay una vía de llegar a billetes a este tipo de cambio. Y es ir a un cajero automático en el exterior. Un residente argentino puede retirar efectivo en moneda con la tarjeta de crédito en cualquier lugar del mundo. El límite máximo de USD 200 en países no limítrofes y de hasta USD 50 en países limítrofes, por operación. Es decir, se puede retirar muchas veces esos montos.

El problema en ese segmento es que se está sujeto, más allá de al tipo de cambio, a comisiones del banco y de la red de cajeros que caiga en suerte. Con lo cual, repetir operaciones hace que el costo por dólar se dispare. Con todo, la diferencia con el dólar libre y el MEP no lo hace una opción para descartar.

Otra aclaración es que, lógico, se puede obtener esos montos en moneda local del país en que se retire. Por último, el tipo de cambio que se paga es el del vencimiento del resumen de la tarjeta y se puede retirar hasta el monto financiable que autoriza cada banco.

El dólar MEP o Bolsa que se opera en el mecado local con bonos soberanos es uno de los que menos límites tiene para minoristas (Reuters)

📌Dólar MEP. Precio: $280

El llamado dólar MEP o dólar Bolsa se transformó a lo más parecido a un dólar minorista relativamente libre. Se opera más que nada en sociedades de Bolsa y, aunque suene engorrosa, la operación es simple. Y cada vez más bancos están incoroporándola a su oferta a clientes, sobre todo como alternativa para vender dólares a un precio mejor que el oficial.

Se compra un bono en dólares, generalmente el Bonar 30 (AL30) por el monto que se desea dolarizar y, al día siguiente -para cumplir con el parking de 24 horas que impone la Comisión Nacional de Valores- se vende ese mismo bono pero a cambio de dólares (la cotización en dólares se encuentra bajo el código AL30D).

Una de las principales ventajas del dólar MEP es que no tiene límite de monto. Se pueden dolarizar tantos pesos como se disponga. También, es una gran vía para la venta de dólares, ya que a diferencia del dólar solidario en los bancos al no tener recargo ni anticipo, se puede vender a un precio similar al que se compra . O sea que el que está necesitado de hacerse de pesos encuentra una excelente vía para hacer valer sus dólares en esta operación.

Una de las principales ventajas del dólar MEP es que no tiene límite de monto

Las restricciones que se impusieron sobre el dólar MEP se han ido relajando, al menos para las personas físicas. La principal es fiscal, es una operación en blanco con lo cual no es elegida por quienes tienen ingresos sin declarar. Otra es que al operar con estos bonos, los ahorristas tienen que dar conformidad a una declaración jurada que indica que no compraron dólar solidario en los últimos 90 días ni van a hacerlo en los próximos 90 días. En las sociedades de Bolsa admiten que esas declaraciones no son fiscalizadas por el Estado, pero lo cierto es que dejan huellas.

Entre las principales ventajas del MEP está su liquidez y facilidad. No hay límite a los montos ni a la cantidad de operaciones. Todo el dinero queda declarado y en el circuito formal. Además, está más de $10 por debajo del dólar libre. En cuanto a las contras está el problema de que se necesita más de un día para cerrar la operación. Y, aunque es difícil sufrir grandes variaciones, el precio por dólar de cada día es indicativo: no se sabe el precio exacto que se pagó hasta que se termina la operación.

El dólar contado con liquidación requiere de una cuenta en el exterior para poder operarlo (Reuters)

📌Dólar contado con liquidación. Precio: $286

Es la misma operación que se hace con el dólar MEP o Bolsa, pero en lugar de operar en el país, se termina vendiendo el bono en dólares a su cotización en el mercado internacional. Para operarlo es necesario tener una cuenta bancaria, no de inversión (no sirve una app de trading), fuera del país. Algo que no es imposible pero que suma costos y trámites.

En cuanto a sus ventajas se cuenta que es una gran manera de mover dólares desde y hacia el país. Por cada dólar que se compra, hay un privado vendiéndolo. Y el interés por vender es, como en el MEP, traer divisas al país a cambio de la mayor cantidad de pesos posible. Las desventajas son su precio algo mayor que el MEP, la necesidad de moverse entre jurisdicciones y la de contar con cuentas bancarias en otras jurisdicciones.

Los exchanges locales se transformaron en una vía para comprar divisas en tiempos de controles de cambio (Reuters)

📌Dólar cripto. Precio: $278,49

Para quienes se animen a aventurarse al mundo de las criptomonedas existe una opción más, que es la compra de dólares implícitos en las cotizaciones de monedas estables. Se puede hacer a través de exchanges centralizados o por cuenta propia en las múltiples opciones que ofrece este mundo.

Para simplicidad, el análisis se basa en los exchanges centralizados que más agresivamente ofrecen servicios a usuarios argentinos. Hay decenas: Binance, Lemon Cash, Buenbit, ArgenBTC, KuCoin, Decrypto, SatoshiTango y Calypso son algunos de los utilizados. Muchos más quedan fuera de esta lista, igual de válidos.

La operación es similar a la del dólar MEP, sólo que se puede completar en el día. Lo habitual es comprar con pesos una criptomoneda estable que siga el valor del dólar -pueden ser USDT, USD o DAI, entre otras- y, luego, hay dos opciones. Quedarse con esos tokens en algún nivel equivale a estar dolarizado sin dólares de papel, si lo que se busca es tener billetes en la mano, inmediatamente se puede revender a cambio de dólares. En este caso, es necesario mover esos dólares a una cuenta bancaria y hay límites a la cantidad de transferencias que se pueden recibir desde exchanges cripto . Una por mes, típicamente. Pero planificando esos movimientos, se puede concretar.

Lo habitual es comprar con pesos una criptomoneda estable que siga el valor del dólar

Los tipos de cambio son múltiples. Conviene revisar la web Cripto Ya para conocer el precio implícito en cada exchange y cada criptomoneda. Al cierre de esta nota, el más económico estaba en $278,49 y se encontraba en BinanceP2P. Pero el puesto de más barato es muy variable. Y los precios muy volátiles.

Entre las ventajas se cuenta que la variedad de cotizaciones permite aprovechar oportunidades. Y hasta arbitrajes. Por otro lado, empezar a operar con criptomonedas puede requerir un tiempo de aprendizaje. Cuidar las claves de acceso es muy importante y los fraudes abundan, además de los errores operativos de los principiantes. Y las tenencias de cripto guardadas en exchanges, además, no están garantizadas de ninguna manera. No son propias si no están en una billetera cripto aparte ni están protegidas por el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores.

