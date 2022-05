La caída de los precios de las propiedades fue del 0,5%: ¿es una tendencia firme o seguirán bajando?

Villa Ballester, uno de los puntos del AMBA con dinamismo en el eje norte del GBA

El informe sobre el mercado inmobiliario de la región metropolitana (AMBA) confirmó que se desaceleró la caída de los precios de las viviendas en venta en Buenos Aires y los principales municipios del Gran Buenos Aires (GBA). En abril de 2022 el valor en dólares por metro cuadrado de casas y departamentos cayó sólo un 0,5% y un 0,5%, respectivamente, respecto con marzo de 2022.

Por su parte, se observa una caída interanual (relativa con abril de 2021) en el precio de venta de casas y departamentos del 6,7% y 7,5%, respectivamente.

Se advierte que la caída de las cotizaciones no es tan abrupta como en 2020 y mitad de 2021 (que promediaban el 2% mensual). Al respecto, Paula Margaretic, investigadora de la la Universidad de San Andrés (Udesa), una de las autoras del informe, dijo a Infobae que “en abril últimos los mercados de casas y departamentos a la venta se encuentran a la baja pero en menor proporción que antes. El de casas se encuentra en este estado desde julio del 2021 y el de departamentos desde septiembre del 2019. La tendencia es negativa y por lo que notamos de la demanda se estima que seguirían bajando a menos que se recupere la economía en general y más gente se anime a comprar y confiar en el mercado inmobiliario”.

“La tendencia de los precios es negativa y notamos por el ritmo de demanda que seguirían bajando a menos que se recupere la economía en general y más gente se anime confiar en el mercado inmobiliario” (Margaretic)

En el caso de departamentos, en abril de 2022 hubo caídas en el precio por m2 del 0,5% en CABA, del 0,1% en GBA Norte, del 0,1% en GBA Sur, y del 0,4% en GBA Oeste, relativo con marzo de 2022.

Aquí los precios por m2 en casas y departamentos que lideran el ranking en Buenos Aires

Según los datos por barrio, en Buenos Aires, la mayor caída interanual en el precio de venta por m2 de casas ocurrió en Floresta, con una variación de -11,0%; en cambio, para departamentos, la mayor caída se observa en Villa Santa Rita, con una variación de -21,9 por ciento. Por su parte, al interior de GBA el municipio que registró la mayor caída del precio de venta por m 2 de casas fue Pilar (14,5%); en el caso de los departamentos, la mayor caída ocurrió con el 11,5% se dio en La Plata.

“Analizando las características de las casas en Floresta, se observan diferencias entre el stock de casas publicadas en abril del 2021 y las publicadas en abril del 2022. Específicamente, la proporción de casas con jardín aumentó un 5,5% y el tamaño promedio de los jardines aumentó 8,4%; en consecuencia, dado que es menos costoso el precio por m2 descubierto que el cubierto, ello podría explicar porqué cayó el precio de venta por m2 en dicho barrio”, comentó a Infobae Santiago De Martini, de Udesa. Mercado Libre es coautor del informe.

Fuente: Universidad de San Andrés (UDESA) y Mercado Libre. Aquí los precios por m2 en casas y departamentos que lideran el ranking en los municipios del AMBA

Por la evolución histórica de la cantidad de publicaciones en Santa Rita se registró un aumento en la oferta de departamentos en alquiler del 16,1 por ciento. “Dicho aumento en la oferta podría explicar la caída en los precios en este barrio”, amplió.

Con más demanda

Entre los ejes mas demandados del AMBA, en Buenos Aires lideran las preferencias para comprar los barrios de Palermo, Villa Urquiza, Colegiales, Caballito, Villa del Parque, Recoleta, Belgrano y el Distrito Tecnológico (entre Parque Patricios y Barracas). Sobre todo para adquirir departamentos con balcones y PH sin expensas informan desde el sector.

En el GBA en la zona norte, Vicente López es uno de los más elegidos. Particularmente el corredor de la Avenida del Libertador hacia el vial costero y el Puerto de Olivos por ser los focos de mayor oferta de servicios, colegios, clubes y áreas comerciales.

La Avenida del Libertador en Olivos, partido de Vicente López, una de las áreas más buscadas del GBA norte

Viviana Reissis Etchegoin, manager de la sucursal zona norte de Ginevra International Realty, destacó a Infobae que “Vicente López es casi exclusivamente demandado para la compra de departamentos. Luego en San Isidro, en San Fernando, Tigre y Pilar la demanda de casas y residencias con terrenos propios lideran las preferencias. Aun así, ya es clara la tendencia en el mercado de compra para consumidor final e inversor, de una mayor demanda de condominios y departamentos con servicios y amenities de calidad, que representan una solución no solo en accesibilidad por sus costos, sino también por menor esfuerzo de mantenimiento y mejor uso de los espacios al compartir en áreas comunes áreas de recreación, esparcimiento y trabajo”.

En otro punto del conurbano norte, en Villa Ballester, partido de San Martín, el segmento que más movimiento está teniendo es el de venta de departamentos chicos: monoambientes y 2 ambientes.

Alejandro J. Altamirano, de Altamirano Propiedades, dijo a Infobae que ”en la mayoría de los casos se debe a que quienes tenían los dólares ociosos deciden invertirlos en un activo que hoy está mejorando su rentabilidad.

Allí los precios no escapan a la realidad pero también se moderaron en sus disminuciones en el último tiempo. El valor del metro cuadrado real en la zona de un 2 ambientes promedio, está rondando los USD 1.600 (valores que no se veían desde 2014).

“Los valores de venta se sinceraron bastante, dada la ardua tarea de concientización por parte de los profesionales del rubro. Estamos trabajando junto a colegas de la zona para armar un mapa de precios reales de cierre, no de publicación, para así tasar con datos actuales y precisos. Respecto a si tocamos piso hay mucho debate, puede ser que todavía no lo hayamos encontrado o puede que sí, sólo con el diario del lunes lo sabremos. Por lo tanto, tal vez sea un buen momento para comprar. En el mundo hay inflación en dólares y tenerlos en una caja de seguridad no es negocio”, concluyó Altamirano.

