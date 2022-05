Muchos controles, pocos resultados: los 7 meses de gestión de Roberto Feletti en los que se aceleró la inflación

El ex secretario de Comercio Roberto Feletti acompañado por los entonces subsecretarios Débora Giorgi y Antonio Mezmezián

Luego de siete meses de gestión, Roberto Feletti presentó hoy su renuncia a la secretaría de Comercio Interior, en una nota dirigida al Presidente Alberto Fernández en la que el ahora ex funcionario destacó distintos logros de su gestión. Entre ellos, la consolidación del programa “+ Precios Cuidados, el afianzamiento del programa Cortes Cuidados en todo el país; la incorporación de una oferta de frutas y verduras a las canastas vigentes; la renovación de Ahora 12; la puesta en funcionamiento del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, del Fideicomiso privado para la harina, y los fideos secos en góndola”, según explicó en su misiva. Sin embargo, más allá de esas medidas, los números indican que la inflación durante su gestión fue creciendo hasta el pico de marzo de 6,7 por ciento.

El 12 de octubre del año pasado Feletti asumió en reemplazo de reemplazo de Paula Español. En ese momento, presentó a su equipo de colaboradores, en una reunión que mantuvo con las autoridades de las principales empresas de consumo masivo y las cadenas de supermercados del país con el objetivo de seguir trabajando en conjunto “para incentivar el mercado interno y preservar el salario”.

Acompañado por los flamantes subsecretarios Débora Giorgi y Antonio Mezmezián, planteó las metas de las políticas de precios de la Secretaría y acordó, tanto con las empresas productoras como con los supermercados, mantener los precios estables de una canasta de más de más de 1.000 productos de consumo masivo que luego se fue actualizando en cantidad y en precios. A eso le fue sumando distintas canastas de precios regulados como los siete cortes de la carne más populares y canastas para comercios de cercanía.

De estrecho vínculo con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Feletti venía de ser secretario administrativo del Senado de la provincia de Buenos Aires. A poco de haber sido anunciado, el economista explicó que una de las primeras medidas que tomaría sería la de convocar a las empresas para consensuar precios máximos. Y en ese marco, advirtió que si esos acuerdos no se cumplen haría aplicar las “las leyes que hacen a la defensa del consumidor, del abastecimiento y demás”.

El objetivo de Feletti era poder aplicar un conjunto de medidas que morigeraran el alza de precios en un contexto de gran presión inflacionaria. Sin embargo esas herramientas no lograron ser efectivas, tal es así que en marzo de este año el ex secretario de Comercio Interior se anticipó al dato negativo de inflación de ese mes dado a conocer por el Indec. “El índice de precios de marzo será negativo”, dijo entonces el ex funcionario antes de que se conociera el 6,7% del tercer mes del año. No obstante, en ese momento defendió su gestión sobre los acuerdos de precios al asegurar: “Milagros no hago”.

Pero Feletti fue más allá y apuntó abiertamente contra el ministro de Economía Martín Guzmán. Ya en abril y en medio de la escalada inflacionaria, el ex funcionario apuntó contra el titular del Palacio de Hacienda al afirmar que bajar la inflación “es responsabilidad del Ministerio de Economía”.

“Controlar la inflación es tarea de la macroeconomía, del diseño del Ministerio de Economía”, apuntó entonces Feletti. “Estamos en un mundo muy difícil y el ministerio de Economía tiene que bajar líneas claras de política económica que reduzcan la volatilidad y preserven ingresos populares, si no esto se va poner feo”, dijo.

El ministro de Economía Martín Guzmán y el ex secretario de Comercio Interior Roberto Feletti

Y añadió: “Si los empresarios se siente más cómodos con Guzmán, está bien. El tema es tener una política antiinflacionaria coherente”, continuó el funcionario en declaraciones radiales.

Más adelante, Guzmán salió a replicar: “Es importante que los funcionarios estén alineados con lo que se decide. No decir cosas que generen incertidumbre sobre decisiones que ya se tomaron”, mencionó el jefe de Hacienda.

Al otro día, el saliente secretario de Comercio Interior apareció por la tarde en un acto en la localidad de Ensenada junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof, lo que fue leído como un respaldo de la línea kirchnerista del Frente de Todos a Feletti. En ese palco también estuvieron el ministro de Desarrollo de la Comunidad Andrés “Cuervo” Larroque y el ministro de Producción bonaerense Augusto Costa.

En las últimas semanas hubo un contrapunto particular entre Guzmán y Feletti sobre un reajuste en los derechos de exportación para tres productos -trigo, maíz y girasol- que permanecieron sin cambios, a diferencia del aceite y harina de soja, que experimentaron un incremento para afrontar el fondo estabilizador del trigo. También hubo, en ese sentido, algún “reproche” de Feletti al ministro sobre la responsabilidad por la aceleración inflacionaria.

Controlar la inflación es tarea de la macroeconomía, del diseño del Ministerio de Economía (Feletti)

La semana pasada, el gobierno había anunciado una modificación en el organigrama del gabinete. La secretaría de Comercio Interior pasó a depender del ministerio de Economía y dejó de estar bajo la competencia del ministerio de Desarrollo Productivo. Esa decisión fue expresamente mencionada en la carta de renuncia.

El propio funcionario saliente confirmó hoy su salida del Gobierno a través de su cuenta personal de Twitter. “He presentado mi renuncia al cargo de Secretario de Comercio Interior. Agradezco al Presidente @alferdez por la confianza, y a los ministros Matías Kulfas y Martín Guzmán por su trato siempre profesional y respetuoso”, señaló Feletti en la red social.

En su mensaje, Feletti publicó su carta de renuncia, que no fue dirigida al ministro de Economía, su superior formal desde la semana pasada, sino al Presidente de la Nación, Alberto Fernández.

Guzmán y Feletti se habían reunido esta tarde para discutir la estrategia de control de los precios en medio de una pujante inflación. No obstante, pocas horas después, el funcionario más alineado al kirchnerismo presentó su dimisión.

