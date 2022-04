Martín Redrado en la Feria del Libro: “La Argentina ha empeorado desde 2020, no hemos solucionado ninguno de los problemas que teníamos”

El economista y ex titular del BCRA Martín Redrado.

“Lamentablemente los problemas han empeorado desde el 2020; no solucionamos ninguno de los problemas que teníamos”, dijo Martín Redrado en la presentación de su libro “Argentina primero”, ante una concurrida y expectante sala en la Feria del Libro.

Presentado por Gastón Manes, quien lo definió como “mi amigo Martín”, el expresidente del Banco Central dijo que la Argentina necesita “un programa integral de desarrollo”, que “ataque el principal problema que tenemos en el día a día los argentinos, que es el salario que cada vez más va por detrás del aumento de los precios, algo que se intensificó en los últimos trimestres”.

Manes había dicho antes que el de Redrado es “uno de los mejores libros que he leído sobre el tratamiento de la Argentina. Martín es una reserva para el país porque no tiene miedo de los desafíos; es uno de los economistas más respetados, más serios, no solo de Argentina, sino de América Latina”, lo elogió.

Redrado criticó luego la “insoportable costumbre de improvisar” que tienen los gobiernos argentinos, aunque destacó como ventaja del país que “los argentinos, desde el punto de vista de la capacidad humana, somos muy creativos”. La estabilidad, dijo, consiste en que “todos estemos jugando en la misma cancha, una cancha pareja, no inclinada”. Sucede, explicó, que “uno no puede pensar en el crecimiento y desarrollo si no tiene claro si el mes que viene su sueldo va a acompañar a la inflación”. Sin embargo, para resolver el problema, continuó, “los gobiernos buscaron siempre atajos en lugar de resolver los problemas reales de la Argentina”. Lo que se necesita, subrayó, es “previsibilidad con estabilidad y que los argentinos sepamos por qué ruta estamos transitando”.

La presentación se realizó en la sala Julio Cortázar (Pabellón Amarillo). Por la tarde, el propio economista la había promocionado a través de la red Twitter con un mensaje: “En un rato, charlamos con ⁦@ManesF proyectos concretos para construir una Argentina en desarrollo. Juntos presentamos mi libro #ArgentinaPrimero”.

Desconfianza

Manes observó que “en la Argentina no tenemos confianza entre nosotros y los de afuera tampoco tienen confianza en nosotros”.

Redrado, a su vez, hizo hincapié en el problema de la informalidad laboral que -dijo- “se agravó después de septiembre de 2020; el desafío de la política pública es cómo incorporamos a esos sectores a la economía formal. Un desarrollo si no incluye a todos los argentinos es un fracaso” . Además, denunció la baja inversión en Ciencia y Tecnología, apenas 0,5% del PBI. A su vez, reconoció que para mejorar esos guarismos “el sector privado tiene que invertir con incentivos”. Fue allí que criticó el enfoque del gobierno, o al menos de los sectores kircheristas: “Muchos economistas creen que con la represión, apretando a las empresas, trabajadores y ahorristas se va a lograr cierto comportamiento”. En cambio, marcó diferencias, “yo estoy convencido que lo que funciona son los incentivos, los estímulos”.

“La confianza -afirmó es una precondición para cualquier emprendimiento que tomemos en nuestras vidas. Primero en el proyecto y luego en el contexto que nos circunda”.

Manes insistió en la necesidad de que la Argentina invierta “en lo que desarrolla a los países hace mucho tiempo: Ciencia, Innovación y Tecnología”. A su vez, marcó una pauta optimista al señalar que el país tiene muchas áreas “en las que puede crecer casi inmediatamente en los próximos años, como alimentos, energía, industria del software, y salud”, y además “agregarle valor”. Durante los tres primeros gobiernos kirchneristas, señaló, “hubo más plata porque las commodities estaban altísimos, pero no hubo una masiva transferencia tecnológica. Tampoco se respetaron las instituciones ni hubo una estrategia geopolítica adecuada”.

Redrado, sin embargo, dejó en claro que no se trata de una visión tecnocrática del futuro. “Muchas veces creemos que la máquina reemplaza al hombre o lo deja fuera del sistema laboral. Yo planteo la necesidad de conectar a los desconectados”, subrayó. Y arremetió de nuevo con la metáfora deportiva: “Hay nuevas clases de empleo y el desafío de la política pública es igualar el campo de juego”.

El tuit de Martín Redrado publicado este sábado por la tarde.

El libro del economista de la UBA y con un Master en Administración de la Universidad de Harvard, salió al mercado en 2020 y rápidamente se ubicó entre los primeros puestos de ventas en las principales librerías del país.

A lo largo de las páginas, el director de la Fundación Capital se propone construir un nuevo camino, virtuoso e inclusivo, con el propósito de estabilizar la economía , reducir la inflación y la pobreza; y trazar un sendero de crecimiento sostenido con inclusión social.

Los ejes de “Argentina Primero”

En una entrevista con Infobae, cuando lanzó su libro, Redrado trazó un recorrido por los ejes de su obra. En “Argentina Primero”, el especialista planteó poner en marcha a la Argentina tras la pandemia y la necesidad de generar una revolución exportadora: que el país crezca al 3% anual en forma sostenida durante los próximos 10 años, invertir en innovación y conocimiento y dar paso a un profundo cambio en términos impositivos.

Manifestó además que en el plano fiscal se tendrían que congelar las vacantes actuales de la administración pública sin echar empleados y, por otra parte, indicó que se debería diferenciar en el pago de jubilaciones a quienes hicieron aportes toda su vida de aquellos que no cumplieron con este requisito.

El libro de Martín Redrado.

Diálogo con Cristina Kirchner

Cabe recordar que en los últimos días el ex titular del BCRA reveló que mantiene conversaciones con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con quien de forma periódica intercambia llamados por Whatsapp. “Periódicamente hay algún diálogo por WhatsApp. Tuvimos una reunión por allá, en el año 2020, y periódicamente hay alguna pregunta o inquietud vía WhatsApp. No le daría más trascendencia que eso”, deslizó en diálogo con Radio Rivadavia.

Respecto de los temas que tratan online, el economista sostuvo que “son preguntas puntuales y que tienen que ver particularmente con el tema del Fondo Monetario Internacional (FMI) y algunas relacionadas con temas puntuales de la economía local”.

Al ser consultado sobre los rumores que surgieron días atrás sobre el desplazamiento del ministro de Economía, Martín Guzmán, Redrado desmintió que vaya a ser el próximo que ocupe su lugar. “Estoy muy tranquilo y con mucho trabajo en el sector privado. De hecho, como ustedes saben, estoy en el exterior por temas profesionales”, señaló. Y de manera tajante sentenció: “Mi único objetivo con mi equipo de Fundación Capital es aportar medidas, leyes o enfoques que sirvan para el debate y que sirvan para mirar hacia adelante. Por lo tanto, me tienen sin cuidado y están muy lejos de mí esos rumores”.

