La guerra del vino: bodegas del sur denuncian que empresas de Chile y EEUU quieren apropiarse de la marca “Patagonia”

La Cámara de Bodegas Exportadoras de la Patagonia Argentina, que nuclea a empresas de las provincias vitivinícolas del sur del país están en pie de guerra con empresas privadas tanto de Estados Unidos como de Chile y en ese marco, advirtió sobre una amenaza comercial que están enfrentando los productores de vino de la región como consecuencia de un intento de apropiación de la marca Patagonia.

En un comunicado, los bodegueros del sur destacaron que los productores vitivinícolas de la región patagónica, vienen desarrollado un producto característico hace 50 años que ganó prestigio y mercado tanto en el país como en el exterior, a través de sus ininterrumpidas exportaciones. Y agregaron que Patagonia fue reconocida oficialmente como Indicación Geográfica desde 2002 “confiriéndole a los productores de la región un derecho a su uso exclusivo”.

“Utilizar una marca de una denominación de origen o de una identificación geográfica es confundir al consumidor. Vos no tomas un vino de la Toscana que diga hecho en Francia. Se trabaja para que los alimentos y bebidas en el mundo están identificadas con su origen. Hace 20 años que venimos haciendo vinos y trabajando detrás de esto. Queremos defender nuestro origen y la identificación geográfica que tenemos”, dijo a Infobae Julio Viola, titular de la Cámara de Bodegas Exportadoras de la Patagonia.

“No está bien llamar un producto Patagonia si no está hecho en ese lugar. Sucede por ejemplo con la empresa chilena Concha y Toro. No hay medidas legales porque por ahora no llegamos a esa instancia. Pero entiendo que la empresa debería entrar en razón y aceptar que se trata de una región, de una identificación geográfica de quienes hacemos vinos en la Patagonia”, destacó el propietario de Bodega Malma.

En ese marco, la cámara que agrupa al sector bodeguero patagónico viene trabajando para “evitar que empresas privadas puedan usurpar exitosamente el signo Patagonia en distintos mercados internacionales en la categoría 33 correspondiente al vino y lucrar con el prestigio y penetración comercial alcanzada por los vinos de esta región”.

Siendo Patagonia una indicación geográfica reconocida por la legislación de Argentina, y que solo el vino originado en la Patagonia debería ser considerado como tal, ningún privado, sea argentino o extranjero, puede legítimamente apropiarse del concepto

“Este esfuerzo ha implicado la inversión de cuantiosos recursos destinado a interponer acciones legales para proteger algo que consideramos patrimonio no solo de nuestras bodegas, sino también de la República Argentina y de todos los argentinos”, resaltó la Cámara de Bodegas Exportadoras de la Patagonia Argentina, conformada por numerosas empresas, entre las que se encuentran Bodega del Fin del Mundo, Viñedos de la Patagonia-Malma, Familia Schroeder y Grupo Peñaflor, entre otras.

“Hace tiempo que estamos trabajando incansablemente para impedir que diversas empresas, entre las que se encuentran dos grandes compañías globales como Viña Concha y Toro S.A. de Chile y Patagonia Inc. (y su subsidiaria Patagonia Provisions) de los Estados Unidos, puedan registrar y utilizar la marca PATAGONIA en vinos en distintos mercados apropiándose del esfuerzo desarrollado por los productores de la región”, indicaron.

Y advirtieron que el uso comercial de la marca Patagonia por parte de terceros pondría a las bodegas argentinas que operan en el sur del país en una situación comercial desfavorable.

“Siendo Patagonia una indicación geográfica reconocida por la legislación de Argentina, y que solo el vino originado en la Patagonia debería ser considerado como tal, ningún privado, sea argentino o extranjero, puede legítimamente apropiarse de un concepto que solo corresponde a los productos de la región y es parte del patrimonio cultural y geográfico de nuestro país y de cuyo uso podrían beneficiarse terceros recogiendo los frutos comerciales del prestigio alcanzado por los productos de la región”, dijo Rubén Patritti, Presidente de la Cámara.

“Por esta razón hemos mantenido reuniones recientemente con la Cancillería Argentina, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), para interiorizarlos de esta situación y solicitar su asistencia técnica y legal. Asimismo, hemos recibido el apoyo de Bodegas de Argentina para gestiones en el ámbito nacional y pediremos a la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) recursos económicos para enfrentar los crecientes costos legales que implican la defensa de nuestros derechos”, agregó.

Una resolución que protege a los bodegueros del sur

Según la Cámara de Bodegas Exportadoras de la Patagonia Argentina, recientemente, el presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), Martín Hinojosa, dictó una resolución en la que se ratifica que “la Indicación Geográfica (IG) Patagonia ha sido reconocida en los términos del Artículo 4º de la Ley Nº 25.163 y por tanto se encuentra protegida desde el día 16 de diciembre de 2002, por la Resolución N° C.37 del INV y puede individualizarse indistintamente como IG Patagonia o IG Patagonia Argentina”.

Esta Ley no sólo permite actuar en defensa de nuestro patrimonio nacional, sino que protege los intereses de consumidores respecto a los productos que adquieren y a los productores de determinadas regiones o áreas, cuyos productos han logrado un prestigio reconocido atribuible a su origen

Hinojosa informó que “el INV es el Organismo responsable de la aplicación de la Ley Nacional 25.163 que establece un sistema de reconocimiento, protección y registro de nombres geográficos argentinos para designar el origen de los vinos y de las bebidas espirituosas de naturaleza vínica”.

Y agregó: “Esta Ley no sólo permite actuar en defensa de nuestro patrimonio nacional, sino que protege los intereses de consumidores respecto a los productos que adquieren y a los productores de determinadas regiones o áreas, cuyos productos han logrado un prestigio reconocido atribuible a su origen”.

Los vinos patagónicos tienen una excelente calidad en el mercado nacional (iStock)

En ese sentido, Hinojosa recordó que “en el año 2014 la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca dictó sentencia definitiva donde se declaró la nulidad del registro de la marca Patagonia en el país. En sus considerandos, la Cámara, sostuvo que, la marca Patagonia, no puede ser registrada para vinos- porque tiene la aptitud potencial de inducir a engaño al consumidor no únicamente sobre su origen sino sobre las cualidades que el inconsciente colectivo consumidor atribuye a los productos patagónicos, de donde la posibilidad de error acerca de los atributos positivos asociados a aquellas cualidades es un hecho más que evidente”.

En tanto, el dirigente del sector explicó que el INV cumplió, a lo largo de los años, con el dictado de las normas que reconocen y protegen la Indicación Geográfica Patagonia o Patagonia Argentina tanto en el mercado interno como en el internacional.

“Esta Resolución tiene por objeto salvar situaciones puntuales y proteger a los numerosos productores vitivinícolas de la región que solicitan reiteradamente el derecho a uso de la IG Patagonia para viñedos y bodegas radicados en esa área geográfica. Porque, sin lugar a dudas, es el terruño de origen la fuente esencial de las cualidades de un vino, el que da a la uva allí producida su tipicidad y características potenciales, las que, gracias a la intervención del hombre con su inteligencia y los medios tecnológicos de los que dispone, se revelan y le otorgan su identidad al producto final, en este caso los vinos de la Patagonia Argentina” concluyó Hinojosa.

