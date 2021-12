La salida de Débora Giorgi complicó las negociaciones contra reloj por la segunda etapa de Precios Cuidados

Debora Giorgi se desempeñaba como subsecretaria, aunque sin designación oficial

La salida de Débora Giorgi de la secretaria de Comercio Interior, donde se desempeñaba como subsecretaria —aunque sin designación oficial— y llevaba adelante las reuniones con las empresas por el congelamiento de precios, complicó las negociaciones de la segunda etapa de Precios Cuidados, donde se buscaba llegar a una lista consensuada y no impuesta unilateralmente como había sido hasta el momento.

Giorgi, que nunca fue designada en el cargo y es cercana a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocupaba virtualmente el segundo lugar en la Secretaria de Comercio detrás de Roberto Feletti y estaba presente en todas las reuniones con las empresas del sector de consumo masivo. En estos días, se venía discutiendo en esos encuentros una nueva etapa del programa de Precios Cuidados para implementar a partir del 7 de enero, cuando vence el congelamiento de los precios de 1.400 productos que fue dispuesto por la Resolución 1050 el 19 de octubre pasado.

Desde el sector empresario advirtieron que estaban trabajando contra reloj, con poco tiempo para llegar a una lista de precios consensuada para aplicar a partir del 7 de enero del 2022. Ahora, aseguran que los tiempos se acortan aun más ya que Giorgi era una pieza clave en el armado del nuevo listado.

“La salida de Giorgi fue una sorpresa y nos enteramos informalmente, poco antes que la noticia saliera en los medios. No sabemos si tendrá un reemplazo y que pasará con el resto del equipo que venía con ella y participaba de las discusiones con la industria”, aseguró una fuente del sector.

Debora Giorgi fue ministra de Producción en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner

“Venía manteniendo reuniones con la industria para ver qué sacar y qué dejar en la lista de productos de Precios Cuidados de enero en adelante. Se había abierto una puerta para discutir qué productos de la canasta actual ya no aplicaban. Pero hasta ahora no había novedades y diciembre es un mes complicado, por los feriados. Todo es contra reloj porque si quieren una lista consensuada hay que empezar de cero”, dijo una de las personas que participó de los encuentros.

Según señalaron fuentes del sector empresario, en la siguiente etapa del programa desde la Secretaría querían mostrar menos arbitrariedad en las decisiones y más consenso con los proveedores, a través de un acuerdo voluntario. Pero las discusiones no avanzaron demasiado hasta ahora y los tiempos se venían acortando.

La salida de Giorgi demorará un poco más el proceso. Hasta el momento, las fuentes oficiales no confirmaron si tendrá un reemplazo en breve. Ni tampoco que pasará con los funcionarios que llegaron con ella como Javier Rando, que la acompaña desde su gestión como ministra de Producción de la Nación, cargo que ocupó durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, y también como secretaria de la Producción del municipio de La Matanza.

El cargo que ocupaba Giorgi resulta clave porque es la autoridad de aplicación de muchas normativas que afectan al sector, como la Ley de Góndolas o el control de los precios congelados. “Los programas de control pasan por ese área, pero ella no tenía la firma para decidir sanciones porque no estaba designada”, dijo una fuente.

En las reuniones con empresas y supermercados, solían participar Roberto Feletti, Débora Giorgi, Antonio Mezmezian y Javier Rando. Luego, en las discusiones de “mesa chica” quedaban solo Feletti y Giorgi. Fuentes del sector señalaron que ambos tenían un perfil más político que el equipo anterior de la Secretaría, que lideraba Paula Español, donde había más discusiones técnicas y económicas.

La ex funcionaria en una de las reuniones con empresarios

“De parte de Giorgi y Feletti, los pedidos a las empresas eran a veces de voluntarismo político. Buscan ahora un acuerdo voluntario con las empresas, pero dudo que la industria quiera apoyarlos luego de cuestiones como Ley de Góndolas, la Ley de Etiquetado frontal o la de envases y que les dejen más de 1.000 productos a precios congelados. No creo que estén dispuestos a entregar tanto”, dijo otra fuente del sector.

Las empresas de consumo masivo también esperaban que se autoricen ajustes para los precios de los productos que están congelados desde octubre e incluso algunos —se calcula que son 300— desde julio pasado. Son los que integran la actual lista de Precios Cuidados pero ya venían de la canasta anterior y no tuvieron aumentos. Esas subas se venían discutiendo con la antecesora de Feletti, Paula Español, antes de que fuera desplazada de su cargo y quedaron sin actualización.

Se quiere dar una señal de ahora que va a ser un acuerdo. La decisión de congelar 1.400 productos en octubre pasado fue por imposición

“Se quiere dar una señal de ahora que va a ser un acuerdo. La decisión de congelar 1.400 productos en octubre pasado fue por imposición. Fue la primera vez desde la primera edición de Precios Cuidados que salió de esa manera”, recordó un ejecutivo que participó también de las primeras negociaciones del programa, en el Gobierno de Cristina Fernández.

Desde el entorno del ministro de Producción, Matías Kulfas, dejaron trascender que la salida de Giorgi no fue renuncia —porque no había sido nombrada— y que la decisión de no designarla fue del presidente Alberto Fernández. Kulfas y Giorgi no habían tenido diálogo en estos meses y el ministro también había desautorizado públicamente a Roberto Feletti, en relación al planteo de un posible aumento de retenciones para el sector de la carne.

