Los supermercados y el congelamiento de precios: incertidumbre por la falta de productos y los controles

Los supermercadistas deberán ahora negociar los precios con sus proveedores

En el sector de los supermercados consideraron “previsible” que ante la falta de un acuerdo entre la Secretaría de Comercio y las empresas de consumo masivo el Gobierno haya avanzado con una resolución para el congelamiento de precios hasta enero de 2022. Pero, de todas formas, señalaron que la forma en que se implementó fue sorpresiva y los dejó con un muy escaso margen de tiempo para la implementación.

Desde el lado de los supermercados y pequeños comercios advirtieron que la medida genera mucha incertidumbre en el sector por las dificultades para contar con esa cantidad de productos en poco tiempo. En primer lugar, hay incertidumbre frente a la posibilidad de que las empresas recorten las entregas de los artículos incluidos en el listado de 1.432 productos que deben venderse a los precios fijados por la Secretaría de Comercio . Y, por otro lado, por los controles que se realizarán a las cadenas, que pueden ser multadas en el caso de no contar en su oferta con esos productos.

Además, advirtieron que a partir de ahora comienza una dura negociación con los proveedores para determinar quién se hace cargo de absorber el costo de mantener los precios congelados. “La lista de la Secretaría de Comercio pone un precio final de venta para cada producto. Pero va a haber una discusión entre nosotros y la industria de quién se hace cargo. De esto, ¿cuánto es tuyo y cuánto es mío? Si el precio final es $100 y el proveedor me lo quiere vender a $95 no podemos decir que no, porque nos multan si ese producto falta”, explicó una fuente del sector de los supermercados.

“Los controles de precios generan un gran incentivo a los productores para dejar de producir o producir al mínimo los productos con precios máximos o concentrarse en otras líneas de producción que le resulten más rentables. Eso altera todo el abastecimiento”, dijo una fuente del sector.

Entre los locales más chicos, que no tienen el peso de las grandes cadenas para negociar con las empresas, aseguran que no recibieron información de la Secretaría de Comercio sobre cómo implementar los precios de las listas. “No hemos tenido contacto con Roberto Feletti; nos enteramos todo por los medios. Nos preocupa porque tenemos que competir con los hipermercados y tener igual o mejores precios”, señaló a Infobae Yolanda Durán, presidenta de Cedeapsa, la cámara que agrupa a los supermercado de origen asiático.

Una de las reuniones del secretario de Comercio con la industria

“Nos tenemos que arreglar como podemos. Entramos al Boletín Oficial y vemos una lista de 800 páginas con los precios. Tenemos incertidumbre, tenemos que imprimir los precios, comparar con los que tenemos y ver cómo estamos con los mayoristas si nos venden a un precio menor o qué va a pasar”, agregó Durán.

“En la época de Paula Español, en mayo pasado, íbamos a comprar un producto a $95 y nos pedían que lo vendamos a $90 y ahí empezaban las clausuras y las multas. Llevar y traer papeles y que nadie te atienda. Tengo miedo que pasemos por el mismo camino”, advirtió.

Los controles que se realizarán sobre las cadenas, supermercados y almacenes es uno de los puntos que más inquieta al sector, porque aun no está muy claro cómo se llevarán adelante esas fiscalizaciones. Según indicaron fuentes de las empresas, la expectativa es que como suele ocurrir se concentren sobre las grandes cadenas, unos 20 proveedores y 5 mayoristas que son los más fáciles de rastrear. Pero que difícilmente se pueda extender a todos los comercializadores.

Este miércoles, Roberto Feletti se reunirá con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y con un grupo de intendentes. Aunque no trascendió el motivo del encuentro, el secretario de Comercio ya había adelantado que su idea era que los intendentes y las organizaciones sociales colaboren con los controles sobre el cumplimiento del congelamiento.

Para los supermercados, el control de precios genera incentivos para que las empresas se concentren en productos que no tienen precios congelados

El martes a la tarde, luego de una fallida reunión entre Feletti y Daniel Funes de Rioja, presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), la secretaría de Comercio emitió una resolución que estableció “precios máximos” de venta al consumidor para productores, comercializadores y distribuidores de 1.432 artículos de consumo masivo.

Unas horas antes, en un duro comunicado, la Copal reclamó por la falta de diálogo con las empresas y advirtió que las políticas de congelamiento de precios no logran resolver los desequilibrios macroeconómicos que dan origen a la inflación. Y que, además, resultan insostenibles porque las empresas tienen que producir a pérdida.

Feletti retrucó que la medida fue consensuada por un amplio porcentaje de los representantes de las compañías y atribuyó los reclamos a una minoría dentro del sector empresario. “En el complejo escenario que viene atravesando la sociedad argentina desde 2015 a la fecha, que se vio profundizado por la pandemia, haya fracciones de la cúpula empresarial que no sean conscientes de sus privilegios y se nieguen a adoptar una actitud colaborativa y contemplativa de la dura situación que vive hoy el pueblo argentino”, señaló.

