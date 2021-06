La historia de la empresa cordobesa que exporta bates a EEUU y busca entrar a la mayor liga de béisbol del mundo

Luis Cabrera, con un bate de Southbat, en un lugar de práctica de bateo

Luis Cabrera espera que la próxima temporada de la MLB (Major League of Baseball, la Liga de Béisbol de EEUU), sea la del despegue de Southbat en el país del norte, adonde la empresa, que inició en 2009 y fabrica bates de béisbol en Córdoba, exporta el grueso de su producción.

A mediados de la década pasada, Southbat llegó a exportar 4 contenedores de sus bates de madera de Guayaibí (una especie que crece en los bosques de Chaco y de Formosa), a EEUU, por más de USD 700.000. En 2016, para no depender de distribuidores, Cabrera se instaló en Miami, desde donde también vende a países de pasión beisbolera, como Venezuela, Cuba, República Dominicana, México y ahora Colombia.

Dominicana es el mercado más fuerte del Caribe –explica por teléfono a Infobae desde EEUU- y en los últimos años está creciendo el mercado colombiano, adonde se mudaron en los últimos años varias academias que algunos de los 30 equipos de la MLB tenían en Venezuela. En torno de esos centros de captación y formación de talento beisbolístico florecen luego las academias locales.

Por estos días, Cabrera espera que puedan viajar a EEUU los representantes de 3 jóvenes bateadores dominicanos de la MLB (uno de Los Tigres, de Detroit, otro de Los Astros, de Texas, y el tercero de los Blue Jays, de Montreal, Canadá, de los que prefiere reservar los nombres) para asociarlos en las ventas o darles participación en la empresa y sumar su bate, ya probado y aprobado por los jugadores, a la lista de proveedores de la liga.

Luis Cabrera junto a Miguel "Miggy" Cabrera, bateador venezolano y estrella de los "Detroit Tigers", con quien trabajó en una Fundación para chicos, pero no logró asociar para la promoción de su bate en la MLB

Sin el auspicio de un jugador o la asociación con alguno de ellos no es posible ser proveedor, a menos que medie un contrato directo con equipos de la Liga, como hizo Under Armour para la provisión en la próxima temporada de vestimenta profesional de la MLB, que arrastra un tsunami de ventas y merchandising. Nike fue muy criticada por querer imponer su logo en el pecho de los Jerseys de algunos equipos y un gigante mundial como Adidas no pudo aún entrar en la híperprofesionalizada liga deportiva más antigua y tradicional de EEUU, surgida de la fusión de las ligas Nacional (fundada en 1876) y Americana (1901) . Actualmente, 30 equipos, 29 de EEUU y 1 de Canadá, integran la MLB.

Mucho dinero

El auspicio no es barato: cualquier bateador profesional gana millones de dólares al año. Por eso la MLB le aconsejó a Cabrera el modelo de asociación, que usó Marucci Sports, una empresa de Baton Rouge, Louisiana, la más exitosa de las marcas de bate aprobadas por la Liga. Su historia empezó en 2002, cuando Jack Marucci le hizo a su hijo Gino un bate de madera a medida para batear en el patio. El bate fue muy exitoso. Jack lo adaptó a tamaño profesional y para promocionarlo asoció a varios jugadores de la MLB. Le fue bien: en marzo de 2020 la marca fue comprada por un fondo de inversión en USD 200 millones.

Parte del proceso de producción en la planta de Southbat en Córdoba

En 2019, Cabrera estuvo a punto de asociar a Southbat al venezolano Miguel Cabrera, uno de los mejores bateadores de la MLB, figura de los Detroit Tigers, de seguro ingreso al Salón de la Fama. No lo logró, pero trabajó con su Fundación en la provisión de bates para chicos. Hasta ahora, el producto de Southbat se usa en colegios y ligas universitarias, acceder a la MLB sería –como dicen los americanos- “entrar en las grandes ligas”.

La apuesta son 3 jóvenes bateadores dominicanos, de entre 23 y 24 años, con una larga carrera por delante. Más de la mitad de los jugadores de la MLB son latinos, dijo Cabrera a Infobae. Detentan los mejores registros de bateo y pitcheo, tienen hambre de competir y han revitalizado el juego.

De Chaco y Formosa a Córdoba y EEUU

Southbat empezó a producir sus bates en 2009 en Córdoba con madera de Guayaibí de los bosques de Chaco y Formosa. A diferencia del lapacho y el algarrobo, el Guayaibí (Patagonula Americana, un árbol que llega hasta 20 metros de altura y un diámetro medio de 50 centímetros de tronco) “no se usa para nada”, dijo Cabrera, quien a través de acuerdos con las Universidades y Secretarías de bosques provinciales empezó la explotación administrada de la especie, con raleos cuidados, para “airear” el bosque y permitir su renovación natural.

“ No se puede cortar si no es con luna menguante y en invierno , cuando está bajo de savia, y no cortamos arboles jóvenes ni grandes, sino de unos 12 años”, explicó el empresario, que a partir de instalarse en Miami tercerizó la provisión de madera en expertos locales.

— ¿Dónde es más fácil operar y hacer negocios?, le preguntó Infobae.

— Uno aprende. En América Latina y en la Argentina el negocio tiene que ser de hoy para mañana. Acá las empresas planifican y hacen sus compras una o dos veces al año. Lo que cambió mucho es la venta por internet. En los últimos 5 años en EEUU desaparecieron muchas casas de deportes. Quedaron las muy grandes y el e-Commerce. El cambio se notó mucho a partir de 2015/2016; muchas casas y distribuidores chicos ya no pudieron competir.

Una exhibición de productos de béisbol

— ¿Cuál es el año que más llegó a exportar y cuánto?

— Fue en 2014/15, teníamos un distribuidor grande que llegaba a todas las casas de deportes y colocamos cuatro contenedores. Nos era más caro el flete de la madera desde Formosa que despachar los contenedores a EEUU, pero también teníamos demoras en el puerto de Buenos Aires; un contenedor tardaba 50 ó 60 días hasta destino, así que empezamos a vender por Internet y enviar por avión. El envío por contenedor nos salía 50 centavos de dólar por bate. Por avión se fue a USD 1,50 a 1,70 por bate, pero en 48 horas los tenía en EEUU y no necesitaba juntar 5.000 para llenar un contenedor.

— ¿Cómo viene la temporada ahora en EEUU?

— Estamos negociando la promoción de la marca con 3 jugadores jóvenes dominicanos. Es difícil, por los montos involucrados. Queremos darles participación accionaria y asociarlos en la venta. En la temporada pasada la MLB se jugó en forma de “burbuja” y en vez de en abril la temporada empezó en julio. Este año ya es normal.

— ¿Cuál es el principal mercado de Southbat?

— Hoy el 70% de nuestras ventas son en EEUU y el 30% entre República Dominicana, Cuba, Venezuela, México y ahora también Colombia. Los equipos de la MLB tenían academias en Venezuela y Dominicana y muchas de Venezuela se mudaron a Colombia. En nuestro país se juega poco, pero el béisbol está creciendo por el arribo de venezolanos y auspiciamos la Liga Argentina de Béisbol (LAB)

— ¿A qué precio venden en cada mercado?

— En EEUU vendemos a entre 90 y 100 dólares el bate y en América Latina a un promedio de 60. En 2020 y 2021 trabajamos con el stock que habíamos hecho hasta 2019. Teníamos 10.000 bates en stock. Durante la pandemia la gente los usaba para entrenar en sus casas. Ahora tengo 3 empleados en la planta de Córdoba, que el último año y medio hicieron mantenimiento, y 3 vendedores en EEUU. Esperamos que las ventas crezcan a partir de agosto, con el inicio de la temporada universitaria. Y la próxima temporada profesional es de abril a octubre de 2022.

El bate de guayaibí, más flexible que el de arce con el que se hacen la mayoría de los bates de madera (también los hay metálicos), tiene una mejor respuesta al impacto y mayor durabilidad. El mercado norteamericano de bates se calcula en unas 12 millones de unidades al año e incluye unas 130 marcas, pero sólo 27 están aprobadas por la MLB.

El bate de Southbat ya fue aprobado por la Confederación Mundial de Béisbol y Softball (WBSC, por sus siglas en inglés), pero no por la NBA del béisbol, al punto que los norteamericanos llaman “Series Mundiales” a las finales de la MLB.

“La MLB es una cuestión privada, es una aprobación más política y comercial que técnica”, explica Cabrera, que no se da por vencido.

