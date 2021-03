Melconian: Guzmán no manda y “toma mate”, la “sanata” del 29% de inflación y la metáfora del Gobierno que le da “más marihuana para los fans”

Carlos Melconian cuestionó que “no hay liderazgo” y que “no se sabe quién manda” en el Gobierno

El economista y expresidente del Banco Nación Carlos Melconian criticó con dureza a la gestión económica del Gobierno y consideró que “no hay conducción ni liderazgo porque no está claro quién manda” en el Poder Ejecutivo.

“Donde ponés un dedo todo funciona así en este momento de la Argentina. No hay gestión, conducción, liderazgo. No está claro quién manda, quién gestiona, quién es el ministro de cada área”, dijo Melconian en declaraciones a CNN Radio.

En este sentido, Melconian se preguntó: “¿Por qué lo de la vacuna va a salir bien?”. “Me imaginaba que venía algo más o menos así con las vacunas”, agregó, en tanto que ironizó: “Acá que somos los campeones de toda la ‘argentineada’, me imaginaba que se iba a armar lo de la vacunación VIP”.

“No hay gestión, conducción, liderazgo. No está claro quién manda, quién gestiona, quién es el ministro de cada área” (Melconian)

Por otra parte, se refirió a la gestión del ministro de Economía, Martín Guzmán, y dijo que “lo único que se sabe de la inflación es que no va a haber lo que dice el gobierno. Lo van a disfrazar”.

“Siempre es más marihuana para los fans, droga para los fans, nada más. Algún argentino que vive en el país y mira el día a día se da cuenta de todo eso”, acotó, y dijo que mientras tanto “el ministro toma mate”, agregó.

“Un número dos o tres en el Ministerio de Economía manda más que el propio ministro”, cuestionó.

Consultado sobre cuándo fue la última vez que mantuvo una conversación con el presidente Alberto Fernández, Melconian dijo que no lo hace “desde la cuarentena”, recordó. Según mencionó el economista, el actual jefe de Estado fue quien le presentó personalmente a Néstor Kirchner. Asimismo, cuestionó la postura del mandatario por ser “un Presidente que se tiene que poner arriba de todo” y hablarles “a sus ciudadanos como si un padre le hablara a sus hijos”.

Carlos Melconian dijo que "no hay liderazgo" y que "no se sabe quién manda" en el Gobierno. (Franco Fafasuli)

Hace algunos días, en una entrevista con Radio Mitre, Melconian criticó que los políticos buscan que menos ciudadanos accedan a la educación para seguir fomentando la entrega de planes sociales. “A los políticos, la estabilidad macroeconómica les sirve para seguir en la política. No es nada más que los planes. Pero los políticos tienen miedo que si la gente se educa y no le dan planes, los van a cagar a ellos. Y es al revés”, aseguró.

Por el contrario, el economista consideró que la gente vota a los políticos cuando les dan estabilidad y hay un aumento del PBI per cápita. Y que los políticos exitosos son los que generan educación y riqueza a su pueblo, en lugar de planes sociales. “Pero acá creen que es al revés. Si de cada 100, son 15 los que van a la universidad, creen que es mejor porque después los universitarios se les ponen en contra”, señaló.

“Un número dos o tres en el Ministerio de Economía manda más que el propio ministro” (Melconian)

En el libro Primer Tiempo que publicó este miércoles el ex presidente de Mauricio Macri, Melconian es mencionado como uno de los candidatos a reemplazar a Nicolás Dujovne durante la crisis cambiaria de mediados de 2018. Incluso, Macri rememora un encuentro que tuvo con el economista y contó por qué finalmente Melconian no terminó por ingresar al gabinete.

“El nombre de consenso entre los críticos era Carlos Melconian, a quien conozco desde hace muchos años y siempre valoré sus conocimientos y su estilo. Si no había sido ministro antes era porque, en su momento, en la Fundación Pensar había sido anárquico y poco orgánico, coherente con su personalidad”, publicó el ex jefe de Estado.

“Acepté recibirlo y tuvimos una larga charla la mañana de aquel sábado. Le ofrecí el ministerio y me contestó que necesita un mes para armar un plan y un equipo (...). “Carlos, tu respuesta me parece muy respetable y muy seria. Pero no se adapta a las urgencias que estamos viviendo’, le contesté. Decidí continuar con Nico Dujovne, que sabía qué había que hacer y tenía el respeto del FMI” (...). Nico se enteró de estas negociaciones y al sentirse manoseado, quiso renunciar. Tuve que hacer un gran esfuerzo para convencerlo de que siguiera”, completó Macri en un capítulo sobre la crisis económica titulado “Economía, ascenso y caída”.

SEGUIR LEYENDO: