Una calificadora de riesgo le subió la nota a YPF luego de su reestructuración de deuda

A través de un canje de deuda, YPF postergó pagos que para este mes alcanzaban los USD 413 millones. Foto: REUTERS/Enrique Marcarian

La calificadora de riesgo Standard & Poor’s mejoró la nota a la deuda de YPF luego de que la petrolera completara su canje de deuda. La agencia emitió un informe en el que mejora la calificación de las obligaciones negociables internacionales de YPF a “CCC+”, tras concluir exitosamente el canje de su deuda internacional. Esta calificación supone una mejora de 2 escalas respecto de la nota que tenía YPF antes de lanzar esta operación (“CCC-”).

El reporte Standard & Poor’s destaca la capacidad que tuvo YPF en completar el canje de una parte importante de su deuda, reduciendo significativamente los pagos de capital e intereses de los próximos dos años y extendiendo la madurez de su deuda, lo que le va a permitir incrementar sus niveles de inversión y revertir la tendencia a la caída de la producción de crudo y gas.

El informe también subraya la sólida posición de YPF en el mercado de deuda y su relación con los bancos que logró gracias a que cumplió históricamente con todas sus obligaciones financieras.

Por último, el reporte pronostica un escenario estable a mediano plazo para YPF basado en la recuperación de los precios internacionales de petróleo, la reducción de intereses de los próximos 2 años y la flexibilidad de la compañía para administrar su plan de inversiones.

YPF aspira a aprovechar la postergación de pagos de deuda para aumentar la inversión en Vaca Muerta

Esta semana la petrolera privada cuyo mayor accionista es el Estado nacional comunicó formalmente el cierre del canje de deuda por el que evitó caer en default y logró despejar un horizonte que solo para este mes le significaba enfrentar un vencimiento de 413 millones de dólares.

Mediante un comunicado enviado a la Bolsa, la compañía señaló que llegó a un acuerdo por la oferta de canje de sus Obligaciones Negociables Existentes 2021 realizadas de acuerdo con el prospecto de ofertas de canje y solicitud de consentimiento de fecha 7 de enero de 2021, modificado más recientemente el 7 de febrero de 2021 (el “Prospecto de Ofertas de Canje y Solicitud de Consentimiento”).

Se trató de la oficialización de un proceso por el que consiguió la adhesión del 60% de los tenedores del bono 2021 y evitará el default.

Según el documento enviado al mercado, en base a la información suministrada por D.F. King & Co. Inc. -el agente de canje y agente de información de las Oferta de Canje- se entregaron válidamente luego del 10 de febrero –y no se retiraron válidamente– instrucciones de presentación al canje relacionados con las Obligaciones Negociables 2021 Existentes por un monto de capital de USD 570.000.

El nuevo presidente de YPF, Pablo González

En el mismo documento YPF señalaba que ha aceptado esas instrucciones de presentación al canje otorgados de acuerdo con las Ofertas de Canje y la Solicitud de Consentimiento.

Asimismo, remarcaba que la compañía “tiene la intención de en la Fecha de Liquidación Tardía de las Obligaciones Negociables 2021 Existentes (a) emitir un monto de capital de USD 469.680 de Obligaciones Negociables Garantizadas 2026, y (b) pagar USD 161.310 en efectivo a los Tenedores Elegibles que hubieran presentado válidamente sus Obligaciones Negociables 2021 antes de la Fecha de Vencimiento Tardía de las Obligaciones Negociables 2021 Existentes y luego del 10 de febrero de 2021″.

Después de dar efecto a la emisión de las Nuevas Obligaciones Negociables Garantizadas 2026 en la Fecha de Liquidación Tardía de las Obligaciones Negociables Existentes, el importe total las Nuevas Obligaciones Negociables Garantizadas será de 775.782.279 dólares.

Con esta operación, la compañía logró obtener la validación del Banco Central en relación con el requerimiento de refinanciación exigido por la normativa cambiaria toda vez que el ahorro de divisas conseguido para el año 2021, considerando la refinanciación de pagos de capital e interés de todos los bonos que ingresaron al canje supera el requerimiento de renovar el 60% de su bono con vencimiento en marzo 2021, detallaron fuentes cercanas a la operación.

