Segundo día del paro del campo: los productores aseguran que el Gobierno castiga a los que trabajan

El cruce de la A 12 y la Ruta 34, en el Departamento de San Lorenzo, es la puerta de ingreso a la zona de puertos del Gran Rosario (Foto: Franco Fafasuli)

Transita el segundo día del cese de comercialización de granos por 72 horas, convocado por tres de las cuatro entidades que conforman la Mesa de Enlace en rechazo al cierre de las exportaciones de maíz. Se aguarda una definición para mañana sobre si hay o no una extensión de la protesta.

De acuerdo a los datos aportados desde el sector privado, en los primeros dos días de paro hubo una caída aproximada del 50% en los ingresos de camiones cerealeros a los puertos de Rosario, respecto de la semana anterior. En el transcurso de ayer ingresaron solo 1.680 camiones con soja, trigo, maíz y girasol en todos los puertos granarios. Esto representa una caída nominal del 52% y repercute de manera directa en los ingresos de divisas en el corto plazo, según indican. Hoy, en tanto, el número mermó en 1.534 camiones y para mañana se prevé que el número siga en caída.

“Lo que ocurre es un diferimiento y no una pérdida en sí, porque lo que no se venda en estos tres días de paro se va a vender posteriormente. Los cupos van a ser dados y el producto físico va a estar”, afirma Matías Lestani, responsable del departamento económico de CRA. Aunque, en principio, el cese a la comercialización no implica una pérdida económica sí es una interrupción en el ingresos de divisas.

(Foto: Franco Fafasuli)

“El cese de comercial impacta, ya que ingresan cerca de 3.500 camiones por día con trigo, maíz, soja diariamente a los puertos y esta medida impacta enormemente al sector por la fuerte adopción que está teniendo”, dice Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-Cec).

Mientras tanto en el interior los productores continúan en muchos lugares movilizados y al costado de las rutas. En esta jornada, Infobae visitó dos lugares estratégicos del reclamo actual del campo, pero que también tienen su historia porque fueron escenarios que tuvieron un altísimo protagonismo durante el conflicto de 2008 por las retenciones móviles.

Uno de esos lugares es la rotonda en la intersección de las Rutas 9 y 178 en Armstrong, provincia de Santa Fe. Un importante grupo de productores agropecuarios, muchos de ellos autoconvocados, decidieron realizar una acampe hasta que finalice la protesta. El malestar es grande por el cierre de las exportaciones de maíz, pero también por los demás problemas que afectan al sector: desdoblamiento cambiario, inseguridad rural, retenciones, el avance del Estado sobre la propiedad privada, entre los principales.

Iván Castellaro es un productor de 52 años de la localidad santafesina de Cañada de Gómez, aunque también trabaja en establecimientos rurales del centro de Entre Ríos. Es uno de los que encabeza el acampe y cuenta que también lleva adelante el control de camiones con cereales que transitan por el lugar: “Con mucho respeto nos acercamos a los camioneros y le solicitamos la documentación correspondiente sobre el traslado de la mercadería, que es la carta de porte, y después viralizamos en las redes sociales los acopios o cooperativas que no cumplen con el cese de comercialización. Y en muchos casos nos acercamos para dialogar con los responsables de ambas estructuras comerciales para concientizarlos sobre el difícil momento que estamos atravesando”, comentó.

“Con mucho respeto nos acercamos a los camioneros y le solicitamos la documentación correspondiente sobre el traslado de la mercadería y después viralizamos en las redes sociales los acopios o cooperativas que no cumplen con el cese de comercialización", dicen los productores (Foto: Franco Fafasuli)

De cara a la decisión que mañana adopte la Mesa de Enlace de extender o no la medida de fuerza, Castellaro sostuvo: “La idea que tenemos en este lugar es acatar lo que digan los dirigentes. Desde acá a la Mesa de Enlace le decimos que estamos muy firmes, unidos, con el objetivo de seguir defendiendo al sector y a la producción”.

A su vez, el productor santafesino envió un mensaje al Gobierno nacional: “No queremos que nos sigan provocando con las medidas, anuncios que no conducen a nada y declaraciones que siempre son ataques a los dirigentes y productores. Necesitamos que nuestras autoridades dejen de castigar al que produce y trabaja, y que dejen de atacar a la inversión del campo”.

“No hay que aflojar”

El cruce de la A 12 y la Ruta 34, en el Departamento de San Lorenzo, es la puerta de ingreso a la zona de puertos del Gran Rosario, por donde transitan los camiones que se dirigen hacia los puertos de San Lorenzo y Ricardone. La producción que llega a esos lugares proviene del centro, norte y una parte del sur de Santa Fe, pero también desde Chaco, Santiago del Estero, Córdoba y Salta, entre otras provincias.

En ese lugar que también tiene mucha historia en el reclamo del sector agropecuario, hoy continuó la actividad de control de cargas a los camiones. Son cerca de 40 productores que al costado de la ruta se encuentran con una casilla y sus camionetas y hasta bien entrada la noche permanecen en el lugar a la espera de una respuesta de las negociaciones en Buenos Aires para destrabar el conflicto, pero también preocupados por la situación climática donde la usencia de lluvias es importante y que impactó en la última cosecha de trigo con rendimientos muy por debajo de los proyectados en el inicio del ciclo.

Un grupo de productores a la vera de la ruta 34, en Santa Fe (Foto: Franco Fafasuli)

En diálogo con este medio, el productor agropecuario, Diter Von Pannwite, comentó que en promedio por el lugar circulan en momentos normales del año unos 1500 camiones por día, “entre ayer y hoy esa cifra bajó notablemente y son escasos los camiones que transitan por el lugar. Y como sucede en otros lugares donde se hace el control de carga, nos acercamos al camionero a pedirle la carta de porte y luego pueden seguir con su recorrido. En muchos casos nos sorprendió la solidaridad de los camioneros con nuestro reclamo, ya que ellos saben que si al campo lo afecta la crisis también los impacta a ellos”, señaló.

En relación al mensaje que enviaron a los dirigentes de la Mesa de Enlace, los productores manifestaron, “hay que seguir firmes ante los atropellos del gobierno. No hay que aflojar. No vamos a parar hasta que la Mesa de Enlace sea recibida por el Gobierno. Y a las entidades que forman parte del Consejo Agroindustrial que se retiren de manera inmediata de dicho espacio, ya que constantemente nos siguen mojando la oreja”.

Por último, también hubo un reclamo al gobierno de Alberto Fernández: “Nos tienen que dejar de chicanear y atacar, y hay que construir un proyecto futuro de país y para el sector. Es muy fácil hacer caridad con el bolsillo ajeno. El Estado debe realizar su ajuste. Y además hay que quitarle los impuestos a los alimentos para que así se pueda cuidar a la Mesa de los argentinos”.

La protesta en Bell Ville

Hoy a las 8 horas un grupo entre 40 y 50 productores autoconvocados se hicieron presentes en puesta de ingreso de la Cooperativa Agricultores Federados Argentinos (AFA), que está ubicada en la ciudad cordobesa de Bell Ville, donde realizaron una Asamblea y una movida para que no salieran camiones con granos con destino a puerto.

Protesta frente a la planta de la Cooperativa AFA (Foto: Franco Fafasuli)

En el lugar se hizo presente un directivo zonal de la Cooperativa, quien se comprometió a no seguir cargando producción, mientras que los productores manifestaron su malestar porque consideraron que no se estaba cumpliendo con el freno a la comercialización de granos. El representante de la empresa pidió disculpas y los productores se retiraron del lugar.

