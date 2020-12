Carlos Melconian: “Con la Anses y el BCRA quebrados no hay plan de estabilidad posible, ni para hoy ni para el gobierno que venga mañana”

El economista, consultor y expresidente del Banco Nación Carlos Melconian se mostró hoy muy escéptico sobre las perspectivas económicas para la Argentina en 2021. En declaraciones por FM Millenium, señaló que el gobierno “debe resolver desde el punto de vista política esta cuestión del doble comando”, que planteó con un ejemplo: ”Si el ministro Guzmán anda con una carpeta con tres o cuatro cuestiones que tienen que definir ¿Dónde toca timbre?”

Melconian dijo, en referencia al primer año de gobierno de Alberto Fernández, que “la pandemia desnuda salvajemente la gestión”. Además, consultado por las definiciones de la vicepresidente Cristina Kirchner en el acto de ayer en La Plata, respondió: “En términos de diagnóstico están en la luna de Valencia. Me preocupa mucho el diagnóstico de la política en general, no de la vicepresidenta. Agarran una tribuna y les encanta decirle cosas a la gente”.

En ese contexto, señaló, “hoy es imposible un plan. Con la ANSES y el Banco Central quebrados no hay plan de estabilidad posible ni para hoy ni para el gobierno que venga mañana”.

Sobre las especulaciones electorales y la expectativa de un “rebote” de la economía en 2021 fue también impiadoso. “¿Cómo no va a haber crecimiento si venís de 8 años de estancamiento y un año de menos 12% (del PBI)?”. Y lo puso en términos futboleros: “Berretalandia funciona así: das la vuelta olímpica en una cancha de la D”.

Según Melconian, “por cómo veníamos más la piña de la pandemia, en términos de PBI per cápita la Argentina volvió 30 años para atrás, a 1990” y agregó que para volver a como estábamos hace 20 años se necesitarán tres gestiones consecutivas de crecimiento “fulminante”.

A continuación, las principales definiciones del economista.

La vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner “Estamos en una versión rara, con una vicepresidenta que hace más que tocar la campanita, a quien hay que darle casi un rango presidencial. Evidentemente se trata de una definición 100% política”.

La economía en 2020 Por como veníamos, más la pandemia, hemos vuelto 30 años atrás en términos de PIB per cápita. La Argentina necesita ahora tres administraciones de crecimientos fulminantes para volver a 20 años atrás.

El diagnóstico de situación “Hacer el reparto pseudoirresponsable que se hizo en los 2000 (en referencia al kirchnerismo) requiere haber estado precedido de los 90s, Remes y un mundo total y absolutamente diferente. Por eso me preocupa el diagnóstico, no de la presidenta, sino de la política. Están en la luna de Valencia en términos de diagnóstico. Agarran una tribuna y les encanta decirle cosas a la gente. Es muy preocupante. No critico al ministro ni a ninguna persona del área económica, sino quienes se dedican a la economía y tienen roce y relación y aunque sea en privado no les dan el diagnóstico adecuada. La única verdad es la realidad. El mejor ejemplo es el actual presidente. Está claro que, independientemente de las cuestiones políticas y su relación con la vicepresidenta, cada vez que dice ‘hicimos esto con Néstor y lo voy a repetir’ no tiene en cuenta que venir precedido con la capitalización y estabilidad de los 90s y de un Remes que diciembre de 2001 a abril de 2002 le limpió el camino a los que venían atrás. Pero, ¿quién subió el Gasto Público 15 puntos del PBI? ¿quién pasó del superávit al déficit fiscal y del superávit al déficit comercial? Que no nos boludeen más”.

Perspectivas para 2021 “Lo primero, definido en 2020, y no sirve para escudarse, es el imponderable sanitario. La pandemia hizo un zafarrancho; mostró la capacidad de endeudamiento del país, el espacio fiscal. La pandemia desnuda salvajemente la gestión. Todos los problemas que hay son problemas de gestión. Hubo un veloz blanqueo de problemas de gestión. El primer tema es ver cómo se desarrolla el problema sanitario, donde estamos en marzo o abril. En segundo lugar, el gobierno tiene que resolver la cuestión del doble comando, las alianzas, esto que empezó con el ajedrez de la designación de la fórmula. Ya entonces se veía que el liderazgo pasaba por un lado, la gestión por el otro, los gobernadores, la Cámpora. Si anda con una carpeta Guzmán teniendo que ver a alguien con tres medidas que tiene que tomar, ¿Dónde toca timbre?

La economía en 2021 “Tenemos un ambiente intervencionista, cortoplacista. ¿Sabés donde te metés la Base Monetaria y el dólar en esta situación? Tenés el tema sanitario, el tema político, una estructuralidad muy parecida al 2012, 2015 y la elección de 2021 y algo que disciplina e impone la realidad y tenés que ver cómo la encarás, que es la economía. Más vale que va a haber un rebote . ¿Cómo no va a haber crecimiento si venís de 8 años de estancamiento y un año de menos 12%? Es cómo si pasás de la A a la B, de la B a la C, de la C a la D, más vale que al último de la D le ganes. Así que 2021 va a venir con rebote económico y más inflación. Si el año termina el año a 3 y pico, 4% mensual, para que se cumpla inflación del 29% (la meta del presupuesto oficial) hay que bajar la tasa de inflación a la mitad, con 56% de los precios por debajo del promedio de este año. Son precios que piden cancha, para no genera un desabastecimiento generalizado.

Las metas del gobierno y las elecciones 2021 Cuando se le observó que el gobierno aspira a un mejor desempeño económico gracias al precio de la soja, menores gastos Covid y un rebote en el nivel de actividad, Melconian respondió que “Berretalandia funciona así. Das la vuelta olímpica en una cancha de la D. ¿Qué ganamos con eso? ¿Qué festejamos; 80% de brecha, 10 días del BCRA comprando una lágrima con todo atado?. Los pibes preguntan otra cosa. La gente grande habla así: si obstruimos tal cosa, tapamos tal otra. Pero cuando la gente vota tiene también cosas en la cabeza. Yo no sé cómo se maneja la demagogia, el conurbano bonaerense, el poroteo en el Congreso. Pero hay que hacer algo de fondo, que tenga sentido qué es ganar. Porque después de la elección quedan 2022, 2023..

-Economía y política “Hace 30 años me dedico a la economía, pero después te das cuenta que hay una cuestión integral. Por ejemplo, cuando la gente pide un plan. Es imposible un plan hoy. Con la Anses quebrada y el BCRA quebrado no hay ningún plan de estabilidad, ni con este gobierno ni con el que venga mañana, porque tienen que estar las condiciones iniciales para armar una cosa de ese tipo. Si en el índice de precios en un año conviven verduras subiendo 89% y tarifas públicas subiendo 0,5% , no hay plan por delante. Son precios relativos, no es hacer crawling peg al dólar para que no se atrase. ¿Y el precio de otros 400 productos de la economía, le voy a dar la orden de que haya luz, gas, insumos? La estabilidad, armar un plan, un programa, es más que un título”.

