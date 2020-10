A pesar de los anuncios, el transporte de pasajeros de larga distancia por ruta seguirá en punto muerto

Infobae consultó a varias empresas que operan en la terminal de Retiro y ninguna dijo que comenzó a vender pasajes. No hay fechas ni destino

El Gobierno nacional anunció la vuelta del transporte de pasajeros de larga distancia, tanto aéreo como terrestre y ferroviario pero, mientras los aviones tiene todo listo para comenzar a operar a partir del lunes, las empresas de ómnibus aún están en duda si lo podrán hacer en el corto plazo .

“Lo que tuvimos fue un anuncio, y sabemos que el Ministerio de Transporte y la CNRT están trabajando, pero hasta ahora tenemos sólo eso, la vuelta a la práctica será difícil”, explicó un ejecutivo de una de las compañías de transporte terrestre de media y larga distancia más importante del país.

La realidad es que ninguna empresa está vendiendo pasajes. No hay fecha de reanudación de las operaciones y la mirada es poco optimista respecto a que suceda antes de la temporada de verano.

Infobae consultó a varias empresas que operan en la terminal de Retiro y ninguna dijo que comenzó a vender pasajes. No hay fechas ni destino. El problema es que este modo enfrenta varios problemas respecto a sus competidores: las fronteras internas.

“Nosotros -por las empresas- sabemos que no vamos a poder operar ahora. No es rentable llevar esenciales. Hoy -por este viernes- se hizo un zoom entre todas las cámaras y el Gobierno y entendemos que se está trabajando para articular las necesidades de todos. Las empresas están conformes con la idea de poner en el imaginario de los futuros pasajeros que ya volvemos a operar, pero la realidad es que aún no tenemos fecha para hacerlo . Es todo muy dinámico”, contó a Infobae una fuente que participó del encuentro.

Mientras los aviones podrán operar y los trenes tendrán sus vías habilitadas, los micros se enfrentan a los terraplenes de tierra y piquetes que prohíben los ingresos a las ciudades y provincias. “Todavía no sabemos que nos van a pedir cada una de las provincias”, explicaron desde otra compañía.

Según confiaron a Infobae fuentes del Ministerio de Transporte, hasta el viernes pasado no había llegado ninguna negativa de parte de las provincias, pero tampoco estaban los protocolos. “ Son los gobernadores y los intendentes los que tienen que decir que van a pedir en cada uno de sus distrito s”.

Uno de los puntos en discusión, y que aún no está resuelto, es qué va a suceder con aquellas localidades en donde no van a poder ingresar los micros. En el protocolo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) está definido que hay que dejar al pasajero en la terminal. Pero no todos concuerdan respecto de que esto pueda suceder.

Un caso emblemático es el de San Luis que por protocolo hay que pedir autorización a la administración provincial para entrar y salir . Esto generó que el sindicato de Camioneros bloqueaera los accesos a la provincia.

Otro es Balcarce. La localidad ya avisó que no está dispuesto a recibir los micros de media y larga distancia y que no los dejará ingresar a la ciudad de la provincia de Buenos Aires.

A partir de esto es que las empresas, a través de sus cámaras, está pidiendo que las provincias y los municipios "avisen con 72 horas de anticipación si reciben o no los micros y que lo hagan de manera pública”. Con esto buscan que las empresas puedan programar sus viajes y que los pasajeros sepan las razones por las que no pudieron viajar.

Mientras tanto esta semana se conoció la Resolución 222/2020, que fue publicada este viernes en el Boletín Oficial, en donde se estableció que las frecuencias de los viajes se ajustarán de acuerdo a la demanda de los servicios, “no pudiendo en ningún caso superar aquellas actualmente registradas para cada línea”.

Límite de pasajeros por viaje

Otro dato a tener en cuenta es que los horarios de los servicios se programarán teniendo en cuenta las tasas de ocupación de la distintas terminales de origen y destino. Con esto lo que se busca es evitar aglomeraciones.

- Vehículos de categoría “Semi Cama”: podrán trasladar simultáneamente hasta 37 pasajeros.

- Vehículos de categoría “Cama Ejecutivo”: podrán trasladar simultáneamente hasta 26 pasajeros.

- Vehículos de categoría “Cama Suite”: podrán trasladar simultáneamente hasta 18 pasajeros.

- No se podrá brindar refrigerio, tampoco servicios de frazadas o almohadas y sólo podrán circular en el micro para ir al baño.

- Los choferes no tendrán contacto con los pasajeros, deberán tener una lista de hospitales en la zona de influencia del recorrido.

