Las consultoras ya estiman una inflación por encima del 3% para octubre

Los programas de precio del Gobierno tuvieron aumentos autorizados (REUTERS/Agustin Marcarian)

Las consultoras privadas ya estiman que la inflación mensual durante el mes de octubre estará por encima del mes anterior, por encima del 3 por ciento . Entre las causas, se destacan los aumentos autorizados en los productos de los programas de precios del Gobierno, la suba de los combustibles y la mayor actividad en rubros comerciales, que actualizaron sus precios.

“Para octubre proyectamos una inflación mensual en torno al 3%, que se ubicaría levemente por encima del registro de septiembre. Esperamos que la inflación core, y en particular en el rubro de alimentos y bebidas, siga ubicándose por encima del indicador general”, estimó la economista Lorena Giorgio, de la consultora Econviews. Entre los factores que impactan en la inflación, señaló los aumentos aprobados tanto en los programas de Precios Cuidados y de Precios Máximos.

“La economía ya está funcionando en un alto porcentaje, en especial en el AMBA, y la reapertura de locales, en especial gastronómicos y de indumentaria, vino de la mano de nuevos aumentos. Las naftas, que tuvieron un aumento a mediados de septiembre, tendrán su impacto en la primera mitad del mes por el efecto de la base de comparación, y no descartamos nuevas subas este mes”, señaló Giorgio.

En la consultora, prevén además una una aceleración de la inflación hacia fin de año, a un promedio de 3,3% en el último trimestre y un cierre del año cercano al 36 por ciento.

Las proyecciones para octubre ubican a la inflación por encima del 3% (FOTO: DYN/L. THIEBERGER/ARCHIVO)

Desde Analytica, en tanto, proyectan para octubre una inflación de 3,3 por ciento. El cálculo contempla un ritmo de devaluación similar al que se observó en los meses previos, el aumento de combustibles y el impacto sobre precios de una mejora en los indicadores de movilidad.

Con respecto a la brecha cambiaria, advirtieron que hoy tiene un impacto de segundo orden en la formación de precios. “Afecta mucho más las decisiones de inversión y producción, pero no necesariamente se refleja en toda la estructura de costos al no haber mayores problemas con las importaciones. No descartamos que se vuelva estructural si no se resuelve, porque el costo financiero está dentro de la ecuación de costo total para las empresas y eso, eventualmente, se termina trasladando a precios”, manifestó el economista Santiago Gambaro.

Todavía no capturamos los efectos de aumentos de combustibles y de tipo de cambio que empiezan a desparramar no solo sobre alimentos sino sobre materiales e insumos y terminan teniendo un traslado

Por su parte, la consultora LCG relevó en la primera semana de octubre una inflación que está en 0,3% y apenas por encima de ese nivel en la segunda. “Es consistente con una inflación que ronda el 3%. Pero todavía no capturamos los efectos de aumentos de combustibles y de tipo de cambio que empiezan a desparramar no solo sobre alimentos sino sobre materiales e insumos y terminan teniendo un traslado. Combustibles es por partida doble, porque afecta directa e indirectamente”, señaló el economista Guido Lorenzo.

“Esperamos que la inflación se acelere, quizás a un registro por encima del 3%. Con una actividad muy deprimida los efectos de traslado son más pegajosos, pero hay que tener en cuenta que son lentos, no es que no existen, sino que tarda más. Por eso hay que tomarlo con cautela y mucha precaución”, advirtió.

El economista Jorge Neyro, de la consultora ACM, estimó una inflación de entre 3% y 3,4% para octubre, por los aumento en Precios Cuidados, mayor devaluación del oficial, una posible nueva suba de combustible y alzas en frutas y verduras. “Estaría levemente por encima de septiembre. La aceleración de la inflación es lenta de todas maneras por el congelamiento de tarifas y alquileres”, indicó.

