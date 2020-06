- La verdad, no sé por qué esto pasa ahora. Venimos en un proceso, el concurso; con actividades que estaban volviendo a la normalidad de a poco; y con cuatro alternativas para encontrarle una solución al problema. Buscamos a YPF como una alternativa más, como socio estratégico. El Gobierno estaba en la charla, pero era una solución conjunta, no un salvataje. Y en el medio de todo nos desayunamos un lunes con el decreto de intervención y la idea de la expropiación. Internamente, creo que es un error de cálculo. Vicentin nunca le pidió a nadie que la salve de nada. Además, eso de la soberanía alimentaria y la utilidad pública no existe en absoluto. Representamos el 10% del sector agroexportador y ni siquiera estamos en el mercado del trigo, algo que podría impactar en el precio del pan. Lo nuestros es la molienda de soja, cuyo 75% se destina a alimento balanceado para animales. No hay nada de seguridad alimentaria.