El jueves, en una entrevista radial, Heller dijo que por tratarse de un nuevo tributo la iniciativa requiere de una “mayoría especial”, no sólo los 129 votos necesarios para alcanzar quorum, sino esa misma cantidad de votos para conseguir la mayoría sobre el total de miembros de la cámara, no sólo los presentes al momento en que se vote. Reibel, en cambio, señaló que no se trata de un tributo, sino de un aporte, y que el proyecto puede salir aprobado de diputados con “mayoría simple”.