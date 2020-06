“ El problema es que, primero, venís acumulando inflación reprimida (precios, tarifas y dólar congelado) y, segundo, no sabés cuanto de la demanda de dinero forzada es producto de los controles de capitales mas estrictos y cuanto es la cuarentena. A medida que se te termine la cuarentena, el congelamiento de precios se va a ir diluyendo (pensá en una peluquería, va a haber seis cuadras de cola para cortarnos el pelo cuando abran. Pueden aumentar los precios 500% y vamos a seguir yendo). Pero ademas, parte de la demanda de dinero forzada va a debilitarse cuando la circulación de gente y plata se normalice . Ahí la oferta de dinero va a ser un problema. Porque los controles de capitales no los podes reforzar mucho mas y no los veo muy dispuestos a subir la tasa de interés para esterilizar mas”, agregó.