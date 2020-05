Hoy el Covid-19 no hace más que evidenciar los resultados de las gestiones de estos gobiernos. Son países que no pueden hacer frente a un shock de oferta negativo y sí o sí deben llevar adelante una serie de reformas económica. Ya no queda margen para seguir financiando los caprichos del populismo. No hay plata, los precios están en baja y no van a volver a los niveles de años anteriores. Los mercados de capitales están muy reacios a arriesgarse con países emergentes y, como en el caso argentino y venezolano, no es posible la inyección de moneda local para financiar al sector público ya que provocaría una rápida aceleración de la inflación.