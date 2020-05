Ese “vuelo a lo físico” parece natural en un empresario acostumbrado a invertir “ladrillos”, pero no por eso no diversificado. Además de IRSA, es accionista de Cresud, una de las empresas de agro más grandes del país y socio del Estado en el Banco Hipotecario, entre otros negocios. IRSA cortiza en Wall Street y su precio no escapa a la caída generalizada de activos locales en Wall Street: sólo en lo que va del año perdió un 50% de su valor.