Para el el economista Ricardo Arriazu la Argentina “no tiene un problema de solvencia a pesar de que creció la deuda; la dificultad es que no le renuevan el crédito. Y sin renovación no hay país ni empresa ni banco que pueda sobrevivir ”. Los países ricos, que están combatiendo la pandemia a fuerza de emisión y paquetes fiscales, resaltó el destacado consultor de empresas, tienen reservas, moneda, confianza y crédito, la Argentina, no. No hay riesgo de hiperinflación, por ahora, señaló, pero habrá que cuidarse en la etapa post-pandemia, si es que el país aspira a recuperar no sólo la economía sino también la confianza en el futuro.