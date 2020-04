Con respecto al pago de salarios, el dirigente destacó que la mayor parte de las empresas no puede pagar la totalidad de los salarios de abril. “Ya se hizo frente a marzo, pero en abril no hay caja para hacerlo y el crédito del sector financiero no lo tenemos. Se está hablando con el sindicato para respetar el salario del que está trabajando y en el caso de los suspendidos hay que hacer una quita” , señaló.