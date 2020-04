Desde la cartera productiva vienen presionando a los bancos desde las últimas semanas, ya que tenían conocimiento de que no estaban liberando los fondos. Según remarcó Kulfas, “históricamente, los bancos consideran que las empresas chicas son muy riesgosas”, por lo que, para evitar esas excusas, el Estado salió de garante a través del Fogar . “Ya no tienen más excusas”, enfatizó, y agregó: “Da un poco de bronca porque hay una crisis generalizada, muchos sectores con mucha angustia y los bancos parece que no lo terminan de entender”.