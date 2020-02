La posición del gobierno ante los bonistas ya no tiene secretos. El ministro de Economía explicitó la estrategia presidencial durante las reuniones que mantuvo con los acreedores privados en Buenos Aires y New York, y la diplomacia secreta de los Estados Unidos y el FMI no perdió su tiempo y comunicó a los fondos de inversión que sólo habrá acuerdo si las quitas y los plazos de pago se ajustan a los deseos, necesidades y requerimientos de Balcarce 50.