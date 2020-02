Sucede que las empresas de “Bodegas Argentinas” sí estaban y están a favor. “Siempre dijimos que no podemos competir con Chile por la falta de acuerdos comerciales, pero cuando se firmó con la Unión Europea algunos en Coviar se vieron amenazados en el mercado interno y salieron a decir que la industria estaba en contra, cuando fue lo que pedimos toda la vida”, recordó Ortiz. Además, dijo, "Coviar habló en nombre de la industria, algo que no le corresponde, especialmente en temas en que no estamos de acuerdo”.