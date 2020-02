Pero otro aspecto no menor es que entre los principales tenedores de bonos hay inversores extranjeros de primera línea como los fondos Templeton y Black Rock. Es posible que luego de haberse “tragado el sapo” de haber comprado un bono en pesos en medio de la crisis argentina ahora sólo quieran pasarse a dólares y no seguir posicionados en activos en moneda local. En ese caso, no hubiera alcanzado ningún nivel de tasa para convencerlos de refinanciar.