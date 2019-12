— El problema más importante de la deuda argentina no es el stock: si Argentina tuviese crédito se rollea ese stock. El problema es la tasa que devenga la deuda, algo que la hace no sustentable en el tiempo. Y sobre todo la que emitió el Gobierno en los últimos dos años a tasas altísimas. O incluso alguna provincia, como Buenos Aires, que emitió casi en dólares a niveles del 10%. Es una tasa que no tiene sentido para un mundo de tasas casi negativas. Esa deuda es la que se tiene que reestructurar, definitivamente. Respecto a extender los plazos, aspiraría a que se “pateen” los vencimientos de capital por dos, tres, cuatro años, y bajen los cupones de interés de la deuda. Y que no toquen vencimientos de capital de bonos que no vencen. Sí se les puede bajar el cupón, pero no tiene sentido reestructurar hoy un bono que vence en el 2026.