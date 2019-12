Por donde se mire no hay alivio para refinanciar la deuda y hay problemas para aplicar nuevos impuestos. El Gobierno electo asumirá en medio de un laberinto de difícil salida porque ahora, más que antes, debe reestructurar la deuda como primera medida. No puede pensar en encarar gastos y emisión de dinero sin efectos negativos. Si emite, sin reestructurar la deuda, esos pesos no serán deseados y desatarán inflación porque irán a dólares y no al consumo.