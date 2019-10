A su vez, Guido Lorenzo, de LCG, coincidió con que “en la Argentina la baja de la tasa de Estados Unidos no tiene impacto porque el país no tiene acceso a los mercados”. “Por ende, si bien existirá un excedente de liquidez a nivel internacional, nuestra calidad crediticia es muy mala para aprovecharse de ese entorno ”, aseguró el economista. Sobre los precios de los commodities, Lorenzo planteó que no ve que haya demanda en un mundo que está desacelerando el crecimiento, aunque podrían subir si el dólar se deprecia frente al resto de las monedas.