En junio de 2014, la Corte Suprema de los EE.UU. decidió no escuchar la apelación argentina que cuestionaba el fallo adverso del Juez Thomas Griesa y la posterior decisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito. Desafiando la decisión de las cortes norteamericanas, la administración de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue declarada en desacato al desobedecer las decisiones de las cortes que obligaban a nuestro país pagar a los acreedores o holdouts cifras millonarias. En ese momento, el Juez Griesa aplicó medidas cautelares que impidieron al Estado refinanciar su deuda y realizar pagos a aquellos acreedores que sí habían reestructurado sus tenencias de deuda soberana. Inmediatamente, Argentina entró en un nuevo default, no porque no tenía capacidad de pago, sino porque sus pagos no podían llegar a destino por las medidas del Juez Griesa.