"El Fondo vendrá a revisar la economía y lo primero que tiene que entender es que el acuerdo está caído no porque no lo quisieron cumplir, sino porque fue mal formulado. Y eso es responsabilidad compartida", aseguró el ex viceministro de Axel Kicillof durante el segundo mandato de Cristina Fernández. Se refirió así a la misión que debería llegar la semana próxima –y que los propios funcionarios del organismo no terminan de confirmar- para revisar la marcha del acuerdo y destrabar, en septiembre, el último desembolso de USD 5.000 millones.