Según explicó el economista de Ecoledesma, Gabriel Caamaño, "se observa un deterioro de los indicadores laborales, incluido el alza del desempleo", pero "no hay aún destrucción neta de empleo". No obstante, indicó que sí se percibe "una demanda que no satisface el ritmo de crecimiento de la oferta laboral". Lo mismo destacaron Nadin Argañaraz y Bruno Paniguel, del IARAF, quienes plantearon que "lo que se observa en un contexto de baja de ingresos es el aumento de la población económicamente activa (PEA), lo que explica el aumento de la desocupación, ya que no pudieron crearse los nuevos puestos de trabajos demandados".