— Muchos te deben decir que la idea de banca ética es un oxímoron.



— Sí. Me preguntan si es posible que una banca sea ética. Y yo digo que la pregunta es al revés, ¿es posible que no lo sea, lo sepas y sigas llevando tu dinero ahí? En una banca ética simplemente el banco define cuáles son sus criterios a la hora de invertir y explica por qué. Y en estos criterios los seres humanos y el planeta están por delante del beneficio económico. El segundo puntal es la transparencia. O sea, los bancos no son los propietarios de ese dinero, lo gestionan. Los clientes tienen el derecho y la responsabilidad de saber qué estánn haciendo con ese capital mientras no lo usan. También es un banco que hace negocios y gana dinero. No vale todo, y no vale por ejemplo la especulación, solo se invierte en economía real. No es un oxímoron, no es una utopía. Hay cincuenta y cuatro bancos con más de 40 millones de clientes y que calculamos que en cinco años más habrá cien bancos en el mundo con estos criterios que Naciones Unidas está fomentando. Esto es el futuro.