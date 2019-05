"Hay a nuestro alrededor una revolución tecnológica que va a ocurrir más allá de lo que se haga acá. Y va a generar ganancias de productividad y oportunidades de crecimiento en los países que aceleren el cambio. Si acá no se hace, si se sigue pensando en una dinámica muy de corto plazo, se lo va a terminar pagando porque no se cobrará el dividendo de ese crecimiento económico. Otros países lo van a cobrar. Trabajaremos con tecnologías más antiguas, no se van a poder pagar los mismos salarios que en otros países, van a aparecer los conflictos, se va a tener que proteger a la economía", explicó en una entrevista reciente con Infobae.