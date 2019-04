El titular del Central, Guido Sandleris, dio ayer el puntapié inicial de lo que será una agotadora agenda de reuniones con inversores en Washington. Fue durante un encuentro en el Council of the Americas, donde ya pudo percibir el clima de enojo y dudas de la mayoría de ellos. La incertidumbre electoral, la posibilidad de una nueva crisis cambiaria, la preocupación por la inflación que no cede y el futuro de los bonos tras las pérdidas sufridas son los temas centrales que dominarán estos encuentros.