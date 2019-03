En la Argentina, no se vivirá esta tranquilidad. El lunes habrá que ver si el dólar tocó el piso o recupera algo del terreno perdido. Una baja más profunda pondría en alerta al sector agropecuario. No hay que olvidar que cuando el dólar estaba en estos niveles, todavía no había sumado la inflación de 3,8% de febrero.