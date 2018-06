Si bien el economista empatizaba con el esquema original del Gobierno al considerar que "no hay que perder de vista todas las reformas estructurales que hacen falta para el país pero también hay que tener en cuenta que tiene que haber algún acompañamiento de la sociedad de estas medidas", cree que el acuerdo con el Fondo es una derrota del gradualismo. "El Gobierno está dándole la razón a los críticos cuando dice vamos a hacer las cosas un poco más rápido, no vamos a ser tan graduales", consideró el ex ministro de Economía en diálogo con Silvia Mercado en Cronica HD.