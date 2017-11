– ¿Hay algún punto de la iniciativa de Reforma Laboral que no la ve bien?

– No me gusta la idea de creación de un Fondo de Desempleo ampliado, porque dentro de cada sector van a haber subsidios cruzados importantes. Una de las ventajas que tiene la indemnización por despido, quien despide paga; pero cuando se integra un fondo, aparecen los subsidios cruzados, porque pueden haber empresas que despiden más. Ese no es un tema no menor, porque los convenios de trabajo en la Argentina tienen metidos empresas muy distintas dentro del mismo régimen.