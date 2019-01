En agosto de 2016 fue por primera vez a un entrenamiento de Las Romanas y desde entonces no falta a ninguno. Para llegar al predio del Instituto Ramón Rosell en San Isidro viaja 3 horas y toma 5 medios de transporte: colectivo de la línea 333, tren Roca hasta Constitución, subte C hasta Retiro, tren Mitre hasta San Isidro y por último colectivo de la línea 407 hasta llegar al Rosell. "En el fútbol no necesitás moverte con la asistencia del bastón, podés correr, saltar… sos libre", dice Florencia por si quedaba alguna duda de lo fascinada que está con la posibilidad de poder jugar a este deporte.