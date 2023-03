La insólita manera que encontró Manu Ginóbili para seguir a la Selección de básquet y su reacción tras la derrota con República Dominicana

Germán Beder contó la manera en la que sufrió la derrota de la selección de básquet ante República Dominicana junto a Manu Ginóbili

La dolorosa derrota de la selección argentina de básquet ante República Dominicana caló hondo en el deporte nacional, porque significó la eliminación del equipo comandado por Pablo Prigioni del Mundial 2023 por primera vez en 41 años, sumando a esto como agravantes el hecho de haber caído en condición de local y tras una ventaja en el tercer cuarto de 17 puntos.

Los descontrolados festejos del Che García tras la victoria de República Dominicana que dejó sin Mundial a la Argentina El entrenador bahiense, que se alejó del combinado argentino en agosto de 2022, celebró la clasificación en Mar del Plata a la Copa del Mundo de básquet junto al resto del equipo VER NOTA

Quien no fue indiferente ante este duro impacto fue Manu Ginóbili. El bahiense, leyenda de los San Antonio Spurs de la NBA e integrante del Salón de la Fama del básquet, sufrió el partido que protagonizaron sus compatriotas de una manera particular: en medio de un viaje y a través de una videollamada.

El periodista Germán Beder, ex director de comunicaciones de la Confederación Argentina de Básquet (CAB) durante la gestión de Federico Susbielles, relató en el programa Paren la Mano (Radio Vorterix) que recibió un mensaje inesperado mientras se encontraba mirando el encuentro en su casa. “Me dispongo a ver el partido para insultar abiertamente y en el segundo cuarto me dice Manu: ‘¿Me ayudás con una videollamada? Porque no estoy pudiendo encontrar el partido en ningún lado. Me quedé enfocando la tele (con el teléfono), no podía insultar y en el entretiempo me acuerdo que tenía el trípode y lo pude resolver. Me quedé viendo el partido con Manu”, comenzó.

El Che García rompió el silencio tras eliminar a Argentina del Mundial de básquet: la polémica por su festejo y el misterio del “pacto” sobre su salida de la Selección El entrenador dirigió al Alma hasta agosto de 2022, lo cesantearon y luego pasó a República Dominicana, país con el que ganó cuatro partidos seguidos y celebró en Mar del Plata: “Me sacaron de la Selección porque me tenían que sacar” VER NOTA

Ante la pregunta de sus compañeros Alfredo Montes de Oca y Luquitas Rodríguez sobre las reacciones del campeón olímpico con Argentina en Atenas 2004 en medio del dramático encuentro. “Comentaba permanentemente. Termina el partido y depresión. Por suerte no hubo diálogo cuando perdimos. Me dijo: ‘Listo Germán, gracias por todo, chau...’ Quedó muy afectado”, completó el autor del libro El Legado, que relata el subcampenato de la Selección en el Mundial de China 2019.

Germán Beder contó sus sensaciones tras la no clasificación de Argentina al Mundial de básquet tras la caída con Dominicana

Beder, quien estuvo en el estadio Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata observando a la Selección en el triunfo frente a Canadá en la penúltima fecha de las eliminatorias, hizo un breve análisis acerca del fracaso deportivo del combinado albiceleste que deberá jugar un repechaje para intentar clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024, y no compartió la manera de festejar de Néstor Che García, DT del seleccionado dominicano y quien fue despedido del cargo actitudes extra deportivas cuando comandaba al combinado argentino.

Sorpresa: la selección argentina perdió ante República Dominicana y no jugará el Mundial de básquet La Albiceleste ganaba por 17 puntos, pero no encontró el aro en el último cuarto y terminó cayendo por 79 a 75 ante los dirigidos por el Che García, ex entrenador de la Albiceleste, que faltará a una Copa del Mundo por primera vez desde 1982 VER NOTA

“Para mí fue un poquito excesivo, por los jugadores más que nada, porque tenían un vínculo. Los jugadores lo bancan y guardaron silencio del incidente. Lo cuidaron”, opinó. Luego llegó la filosa pregunta de Montes de Oca: “¿Hay responsables, Germán?”.

Incómodo, el ex jefe de prensa de la Selección respondió: “Sí, siempre hay responsables. No te quedás afuera de un Mundial por un partido. Es muy duro”. Luego negó que el técnico Prigioni sea el responsable de la eliminación y que la dirigencia de la CAB, que preside Fabián Borro, tuvo incidencia. “Este proceso fue un desastre, pero ya está...”, cerró ofuscado.

Seguir leyendo: