Prestianni brilló con dos asistencias en la goleada 4-1 de Benfica sobre el Celtic: los resultados de la Europa League

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Gianluca Prestianni se lució en la goleada por 4-1 del Benfica sobre el Celtic de Escocia por la segunda fecha de la UEFA Europa League. El volante argentino brindó dos asistencias y fue la figura en el Estádio da Luz. Claudio Diablito Echeverri ingresó en el complemento y sumó cerca de media hora de juego.

El colombiano Jhon Durán picó su penal para estampar el 1-0 en el arranque del partido, algo que marcó el inicio de la goleada del elenco portugués. Prestianni brindó su primer pase gol a los 21 minutos: habilitó por encima de la defensa a Alexander Bah para que definiera en soledad. A los 35 del primer tiempo, el ex Vélez Sársfield volvió a lucirse con su segunda asistencia.

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El joven de 20 años metió un pase filtrado para que el autor del primer tanto pusiera el 3-0. Desde entonces, con su desequilibrio recurrente a base de gambetas, Prestianni intentó encontrar su gol personal. Su primera chance de gol terminó con una tapada de Viljami Sinisalo. Cerca del final, el volante ofensivo irrumpió en el área tras gambetear en tres oportunidades, pero los respectivos remates se fueron rozando el poste.

El cuadro de Glasgow descontó con un tanto de cabeza de Camilo Duran, mientras que Vangelis Pavlidis selló el 4-1 definitivo. El Diablito Echeverri, que está en calidad de préstamo desde el Manchester City, sumó su tercera participación con el Benfica. Luego de ingresar contra Gil Vicente y Vitória Guimarães, el ex River Plate acumula un total de 73 minutos en cancha.

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Gianluca Prestianni es una de las figuras del Benfica en la temporada al marcar ocho goles y brindar cinco asistencias (REUTERS/Pedro Nunes)

Prestianni tuvo un arranque estelar de la presente temporada y se consolidó como una de las máximas figuras del Benfica: convirtió ocho goles y brindó cinco asistencias en 14 partidos. El atacante de 20 años se asentó en el elenco portugués desde la campaña pasada, aunque en los últimos meses se volvió una fija en el once inicial.

En la reciente fecha FIFA de septiembre/octubre, se estrenó en la red con la selección argentina en la goleada por 7-0 sobre Burkina Faso. Además de los 45 minutos que jugó en el estadio Monumental, sumó 56′ en el triunfo contra Bolivia en Córdoba. Mientras se lucía con la Albiceleste, junto a Franco Mastantuono, Prestianni integra la lista de los 25 nominados para el Golden Boy de 2026, premio que se le otorga al mejor futbolista sub-21 de un club europeo.

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El cuadro portugués se ubica en el grupo que sigue con puntaje ideal en los primeros dos partidos de la Fase Liga de la Europa League. El equipo conducido por Marco Silva dio el golpe en el debut al vencer por 2-0 a Milan en el Giuseppe Meazza. Su próxima presentación en el plano internacional será el jueves 22 de octubre contra el Omonia Nicosia de Chipre. En el plano local, Benfica marcha segundo con 19 unidades por detrás del Porto, que suma 24.

Claudio Diablito Echeverri y Gianluca Prestianni, la dupla de jóvenes argentinos que ilusiona al Benfica (@claudioecheverri_)

Otro de los argentinos que convirtió en la jornada de actividad de la Europa League fue Santiago Hezze, quien le dio la victoria a Olympiacos de Grecia sobre el Olympique de Marsella en Francia. El volante, de 24 años y con pasado en Huracán, convirtió de cabeza tras un tiro de esquina el 1-0 definitivo.

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Milan, que en la primera fecha cayó contra el Benfica, se repuso con una goleada por 4-0 sobre el Red Bull Salzburgo en Austria. Juventus, por su parte, revirtió el marcador contra el Celta de Vigo y se impuso 2-1 gracias al tanto del francés Randal Kolo Muani en el último minuto. El argentino Nicolás González ingresó a los 64′ del complemento.

LOS RESULTADOS DE LA FECHA 2 DE LA UEFA EUROPA LEAGUE

Az Alkmaar 2-1 Hapoel Beer Sheva

Union Saint-Gilloise 1-1 Real Sociedad

Lech Poznan 0-4 Bayer Leverkusen

Torrense 1-2 Sunderland

Lyon 3-2 Crystal Palace

Sparta Praga 1-1 Lilestrom

Celje 0-3 Omonia

Red Bull Salzburgo 0-4 AC Milan

Olympique Marsella 0-1 Olympiacos

Celta de Vigo 1-2 Juventus

Bournemouth 3-0 Sturm Graz

Rennes 2-1 OFI

Benfica 4-1 Celtic

Hoffenheim 2-3 Besiktas

Ferencvaros 2-1 Viktoria Plzen

N.E.C. 1-1 Levski Sofia

Dynamo Zagreb 0-0 Anderlecht

Jagiellonia 3-1 Ararat Armenia