Los dardos de dos históricos contra Lisandro Martínez tras la derrota del Manchester United: “Es como un niño pequeño”

Jamie Redknapp y Phil Jones señalaron a Lisandro Martínez en la derrota del Manchester United

Manchester United sufrió una dura caída en el Old Trafford por 3 a 2 contra el Nottingham Forest, y dejó pasar la oportunidad de acomodarse en la tabla de la Premier League. Por su parte, el argentino Lisandro Martínez quedó señalado en el primer gol de la visita, después de perder un duelo en el área tras un centro. Jamie Redknapp, exjugador del Liverpool, y Phil Jones, quien supo vestir la camiseta de los Red Devils, apuntaron contra el argentino por la jugada en la que el campeón del mundo enmarcado en la foto.

El inicio del ciclo de Rubén Amorim en como DT comenzó de forma irregular: dos victorias, mismas derrotas y un empate. Y por la fecha 15 de la liga comenzó perdiendo desde los vestuarios. Nikola Milenkovic abrió el marcador al minuto de juego, proveniente de un córner en el que hizo valer su envergadura de 1,95 metros. Allí, después de que dejara atrás a su marca, llegó a la zona defendida por Martínez, a quien le ganó con facilidad.

Ante esta situación, Phil Jones, jugador del United por diez temporadas y con 229 partidos disputados, realizó un análisis y explicó que el equipo de Manchester está mostrando vulnerabilidad en los tiros de esquina y que el futbolista de la selección argentina no estaba lo suficientemente concentrado. “En primer lugar, es un gran cabezazo. Se percibe un poco de vulnerabilidad en las jugadas a balón parado. Martínez está demasiado concentrado en su hombre. Diogo Dalot da un par de pasos hacia la pelota, tal vez queda atrapado un poco debajo de la pelota y casi es succionado debajo de ella”, comentó con el medio inglés Daily Mail.

*El gol por el que criticaron a Lisandro Martínez

Por su parte, el que apuntó con mayor vehemencia a Licha fue Jamie Redknapp: “Tiene que ser más fuerte, Martínez. Es como un niño pequeño, se deja intimidar. Es un cabezazo imponente”, remarcó el ex mediocampista del Bournemouth, Liverpool, Tottenham y Southampton. Estas palabras están en la misma línea que las de otra figura en Anfield: Jamie Carragher. El histórico central del fútbol inglés se había mostrado sorprendido con el arribo del ex defensor del Ajax a la Premier League.

“No es un mal jugador, pero para jugar a ese nivel de fútbol con esa altura… No me gustaría jugar junto a alguien que mide 1,75 como defensor central”, comentó en su momento con Sky Sports. Sin embargo, después de ver el nivel que demostraba en la cancha y de convertirse en el pilar de la defensa del United, cambió su postura y le pidió disculpas personalmente: “Es un guerrero cuando lo ves jugar. Le pasa a cualquier central que llega a la Premier League y mide menos de 1.80. Automáticamente piensas: ‘Va a tener problemas’, y él no los tuvo. Me gustaría disculparme con Lisandro Martínez, fue la sorpresa de la temporada para mí”.

Otro de los apuntados en la derrota del United contra el Forest fue André Onana. El arquero tuvo principal protagonismo en los otros dos goles de la visita, en las que tuvo unas reacciones que generaron malestar en el público red. A pesar de que Rasmus Höjlund había igualado el encuentro, el inicio del complemento fue similar al de los primeros 45 minutos, ya que el Nottingham se encontró con el gol en los primeros compases.

El momento en el que Nikola Milenkovic se impuso sobre Lisandro Martínez y marcó el 1 a 0 parcial (Reuters/Lee Smith)

Bruno Fernandes se equivocó en la salida y perdió la pelota. Esta le quedó a Morgan Gibbs-White, quien remató desde la frontal del área. Más allá de que el disparo tuvo una trayectoria extraña, el arquero camerunés se posicionó erróneamente y quedó prácticamente vencido antes de que se acerque la pelota. Y, una vez que esta estaba a su lado, tuvo una tardía reacción para atajar el balón.

Varios minutos más tarde, con otro error del portero incluido, el cuadro dirigido por Nuno Espiritu Santo volvió a convertir para poner el 3 a 1 parcial. Tras un centro desde el sector izquierdo, Chris Wood pudo conectar de cabeza de forma incómoda. Sin embargo, Onana dudó a la hora de cortar el disparo por la presencia de Matthijs de Ligt y se quedó plantado en la línea de cal. Por su parte, la pelota siguió su trayecto y, tras impactar en el palo y con un Lisandro que no pudo despejar, ingresó con calma dentro del arco.

A pesar de que Fernandes pudo recortar el marcador, el Manchester United no pudo revertir el resultado y cayó por 3 a 2, algo que lo dejó en el 13° puesto de la Premier League. Por su parte, la próxima fecha en el plano local será especial: jugará el domingo 15 de diciembre contra el Manchester City. Y el derby de la ciudad llega en un momento complicado para ambos, ya que el equipo de Pep Guardiola se encuentra atravesando una crisis sin precedentes desde la llegada del español: solo ganó un partido de los últimos nueve, de los cuales perdió seis.

No obstante, la próxima presentación del equipo de Amorim será por la UEFA Europa League, en la cual se ubica en el 12° puesto con nueve unidades. De esta manera, buscará imponerse en República Checa contra el Viktoria Pilsen y meterse en puestos de clasificación directa a los octavos de final.