Trabajadores que renuncien o sean despedidos tienen derecho a la prima navideña: esto dice la ley

En Colombia, es obligatorio pagar la prima de servicios incluso tras despidos o renuncias - crédito Getty Images

En Colombia, la legislación laboral establece que los trabajadores tienen derecho a recibir la prima de servicios incluso si renuncian o son despedidos antes de la fecha de pago.

Este derecho se mantiene, aunque falten solo unos días para el pago de la prima, y el monto correspondiente debe incluirse en la liquidación que el empleador realiza al finalizar el contrato laboral.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La prima de servicios es una prestación social obligatoria en Colombia, que se paga en dos periodos al año, según el Código Sustantivo del Trabajo. Este pago debe realizarse a más tardar el 20 de diciembre y equivale a medio salario mensual por cada semestre trabajado.

En caso de que un trabajador haya laborado menos de seis meses, el pago de la prima será proporcional al tiempo trabajado, calculado en función del salario básico mensual, los días laborados y, si corresponde, el subsidio de transporte.

La prima de servicios debe pagarse en dos periodos, según el Código Sustantivo del Trabajo - crédito Pixinio

En situaciones en las que un empleado decide renunciar o es despedido justo antes de la fecha de pago de la prima, surgen dudas sobre el manejo de este beneficio. Sin embargo, la normativa es clara: el trabajador debe recibir la prima correspondiente a los días efectivamente trabajados.

El pago de la prima es un aspecto esperado por los trabajadores, especialmente en diciembre, cuando las empresas realizan este desembolso. La prima de servicios es vista como un derecho adquirido que no se pierde por la terminación anticipada del contrato laboral, ya sea por decisión del trabajador o del empleador.

La prima de servicios en Colombia: un derecho laboral según el tipo de contrato

El tipo de contrato en Colombia define si el trabajador recibe la prima de servicios, un derecho significativo - crédito John Vizcaino/Reuters

En Colombia, la prima de servicios es un beneficio económico que no todos los trabajadores reciben, a pesar de ser un derecho laboral establecido. Este pago adicional, que se otorga dos veces al año, está condicionado por el tipo de contrato que el trabajador tenga con su empleador.

Según la normativa vigente, aquellos que trabajan bajo un contrato de prestación de servicios no tienen derecho a esta prima, ya que su relación contractual se rige por el derecho civil o comercial, y no por un vínculo laboral tradicional.

Los trabajadores con un salario integral tampoco reciben la prima de servicios de manera separada. En estos casos, el salario incluye un 30% adicional que cubre las prestaciones legales y otros beneficios, lo que significa que la prima ya está contemplada dentro de su remuneración mensual. Este tipo de salario es común en posiciones de alto nivel o en sectores donde se busca simplificar el pago de beneficios.

Así mismo, los estudiantes que realizan prácticas bajo un contrato de aprendizaje también se ven excluidos de este beneficio. La razón es que su vínculo contractual no se considera formal en términos laborales, sino más bien educativo, lo que los deja fuera del alcance de la prima de servicios.

Es fundamental que los trabajadores conozcan las condiciones de su contratación y los derechos que les corresponden según el Código Sustantivo del Trabajo. Este conocimiento es crucial para evitar malentendidos y asegurar que se cumplan las obligaciones legales por parte de los empleadores. La prima de servicios es un derecho que depende directamente del tipo de contrato y de las condiciones específicas de cada relación laboral.

Errores comunes al gastar la prima en Colombia

No considerar los beneficios fiscales de la prima puede llevar a pagar impuestos innecesarios - VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Al recibir la prima de servicios, muchas personas en Colombia no aprovechan al máximo esta oportunidad financiera. Uno de los errores más comunes es no considerar los beneficios fiscales que ofrece esta bonificación, ya que hasta cierto monto está exenta de impuestos. No utilizar esta exención adecuadamente puede resultar en el pago de impuestos innecesarios, especialmente si se destina a gastos no deducibles fiscalmente.

Otro error frecuente es no establecer un presupuesto antes de gastar la prima. La falta de planificación puede llevar a compras impulsivas y a excederse en gastos que podrían haberse evitado. La importancia de un plan financiero es crucial para evitar el derroche y asegurar que el dinero se utilice de manera efectiva.

Además, muchas personas tienden a gastar toda la prima en compras no prioritarias, como ropa o dispositivos electrónicos. Aunque es tentador, es recomendable reservar una parte de la prima para ahorros o inversiones que puedan generar beneficios a largo plazo. Esta estrategia no solo ayuda a mejorar la estabilidad financiera, sino que también prepara a las personas para imprevistos futuros.

Un aspecto crítico que a menudo se pasa por alto es la priorización del pago de deudas. Si se tienen deudas, especialmente aquellas con altos intereses como las de tarjetas de crédito, es esencial destinar una parte de la prima para reducirlas. Ignorar estas obligaciones puede aumentar los gastos en intereses a futuro, afectando negativamente la salud financiera.

Finalmente, desaprovechar la oportunidad de planificar a largo plazo es otro error significativo. La prima de servicios es una excelente ocasión para fortalecer las finanzas futuras, ya sea ahorrando para emergencias o para alcanzar metas importantes. Gastar la prima sin pensar en el mañana puede hacer perder esta oportunidad de mejorar la estabilidad financiera.