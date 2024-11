Serena Williams y su nueva obsesión atlética tras el retiro

Serena Williams revela su nuevo compromiso atlético: completar un medio maratón para 2025 (Reuters)

La icónica Serena Williams, reconocida por su histórica trayectoria en el tenis, compartió detalles sobre su vida actual en una entrevista exclusiva con People en la que reveló su compromiso con un nuevo reto atlético. La campeona de 23 torneos de Grand Slam ha decidido dedicar su energía a mantener un estilo de vida activo y saludable tras su retiro de las competencias profesionales. Entre sus nuevas metas, se encuentra completar un medio maratón para finales de 2025, reflejo de su disciplina y enfoque renovado hacia el ejercicio y el bienestar.

Durante la conversación, Serena habló sobre cómo su mentalidad respecto a la salud y el ejercicio ha evolucionado desde que dejó el tenis. “Me obsesioné, más que antes, con la dieta y el ejercicio,” comentó. En su etapa como jugadora, su cuerpo estaba acostumbrado a niveles extremos de actividad física, lo que facilitaba quemar una enorme cantidad de calorías diariamente. Ahora, explicó, su rutina cambió y con ello sus métodos para mantenerse en forma. “Cuando jugaba, sabía que iba a quemar veinte mil calorías al día. Ahora pienso: ‘Dios mío, no sé cuántas voy a quemar’”.

Serena prioriza a su familia en esta etapa de su vida, influenciada por su rol de madre (Reuters)

Aunque el tenis sigue ocupando un lugar especial en su corazón, Williams busca nuevas maneras de canalizar su energía competitiva. Habló de su entusiasmo por este desafío personal, expresando que establecer metas tangibles le permite mantenerse enfocada. “Estoy intentando hacer un medio maratón. Ese es mi nuevo objetivo. Parece que siempre tengo que buscar algo competitivo,” señaló.

A pesar de esto, enfatizó que priorizar a su familia es la decisión más importante en esta etapa de su vida. Serena, madre de Olympia y Adira, comentó que su elección de retirarse estuvo profundamente influenciada por su deseo de estar presente para sus hijas. “Como mujer, tuve que tomar decisiones distintas que probablemente no habría tomado si fuera hombre, pero me encanta haber elegido a mi familia,” reflexionó en diálogo con People.

En la entrevista, también destacó su rol como emprendedora y el impacto que busca generar a través de Serena Ventures, su fondo de inversión fundado en 2017. Este proyecto está orientado a apoyar a mujeres emprendedoras, reflejando su interés en impulsar el liderazgo femenino. Según explicó, este compromiso es una extensión natural de su deseo de contribuir a un cambio, tanto dentro como fuera del deporte.

A través de Serena Ventures, busca impulsar el liderazgo femenino y apoyar emprendedoras (Reuters)

La estadounidense compartió cómo esta herramienta ha sido clave para comprender mejor su salud. A través de esta campaña, realizada junto a su esposo Alexis Ohanian, mostró aspectos de su vida cotidiana, incluyendo sus hábitos alimenticios y momentos familiares. “Siempre trato de mantener un estilo de vida saludable,” explicó.

Serena también reflexionó sobre el impacto de su trayectoria y el mensaje que desea transmitir a sus seguidores. Al recordar su infancia en Compton, destacó cómo su experiencia puede inspirar a quienes enfrentan circunstancias similares. “A veces los atletas y músicos pensamos que somos intocables, pero no es así. No soy diferente a los demás, y me encanta mostrarlo. Tengo las mismas luchas tratando de encajar en una falda y quiero controlar mis niveles de salud. Creo que es importante que la gente vea eso,” afirmó.

Su presencia en redes muestra momentos auténticos, conectando con su audiencia (Usa Today)

“Si hay alguien viendo esto, quiero que sepan que no soy diferente de ustedes. Probablemente, sean más inteligentes y mejores que yo, y eso es lo que siempre quiero que vean,” agregó.

Con este enfoque, Serena demuestra que su espíritu competitivo permanece intacto, aunque ahora lo aplica a diferentes aspectos de su vida. Su dedicación a la salud, su familia y el empoderamiento femenino refleja un compromiso inquebrantable con superarse y crear un impacto positivo, demostrando que el legado que construyó en las canchas se extiende mucho más allá del deporte.