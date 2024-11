Furor en Argentina para ver a Colapinto: un boliche pasó el Gran Premio de Las Vegas de la F1 en pantalla gigante

La carrera de Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas se vio en boliches nocturnos

El furor por Franco Colapinto desde que se anunció su llegada a la Fórmula 1 ha ido en aumento. El piloto de Williams mantiene a todos los argentinos en vilo esperando sus actuaciones en los diferentes circuitos de la categoría. Durante el GP de Las Vegas, el horario del comienzo de la carrera en Argentina fue a las 3 de la mañana. Sin embargo, fiel a su estilo, los fanáticos locales apoyaron al corredor oriundo de Pilar sin importar dónde se hallaran.

Un hecho particular sucedió en un boliche nocturno de Misiones. La discoteca transmitió el Gran Premio desde sus pantallas. El Club Nova, ubicado en Puerto Iguazú, compartió la carrera en territorio estadounidense para todos los que se encontraban en el lugar disfrutando de la música. Como se puede ver en el video, mientras Franco ratificaba una nueva gran actuación, sonaba una cumbia de fondo.

La carrera de Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas se vio en boliches nocturnos

Asimismo, no es la primera vez que Colapinto es protagonista en discotecas nocturnas. Semanas atrás se viralizaron imágenes de Museum, boliche ubicado en San Telmo, donde se entregan botellas caras en el VIP en el Williams de Franco Colapinto. Una locura que aumenta día tras día.

Franco Colapinto finalizó en el 14° lugar en Las Vegas, luego de avanzar cinco posiciones durante la carrera. Un fin de semana desafiante para el corredor de Williams, ya que un incidente en la Q2 de la clasificación comprometió su presencia en la prueba principal. El impacto sufrido durante la sesión clasificatoria dejó dudas sobre su participación, pero el trabajo del equipo permitió que el oriundo de Pilar pudiera iniciar la carrera desde los boxes. Este evento marcó la séptima participación del piloto argentino en la Fórmula 1.

Así sirven uno de los trago más caros en un boliche nocturno en Argentina: con el Williams de Colapinto

Tras finalizar la competencia, Colapinto ofreció declaraciones a la prensa y reflexionó sobre las dificultades enfrentadas durante el fin de semana en la Ciudad del Pecado: “Fue duro porque ayer tenía buen ritmo y podría haber entrado en la Q3. Fue una lástima porque otra vez con muchos daños en el auto. Con un fin de semana que se dio vuelta en la clasificación. Fui muy al límite entre las paredes. Siento mucha bronca”.

“Luego del accidente estaba medio ‘bobito’ y no sabía qué pasaba. Por suerte me dieron el permiso para correr. Me dijeron que estaba con una conmoción cerebral y me mandaron al hotel. En carrera me costó asentar las gomas en la primera parte. Me pidieron que sea agresivo con Magnussen, pero hoy hice lo que pude. Quería darle algo a los mecánicos por lo que festejar pero bueno, lo haremos en Qatar. A estos pibes hay que hacerles una estatua”, agregó.

Y finalizó: “En la carrera fue complicado, el primer stint tenía un balance muy raro que tenía mucho oversteer. No podía controlar bien la parte de atrás, se movía mucho el auto y no podía cargar las gomas traseras sin que se muevan”.

George Russell obtuvo la victoria en Las Vegas, liderando un destacado 1-2 de Mercedes junto a Lewis Hamilton, quien cruzó la meta en segundo lugar. Por su parte, Carlos Sainz, al volante de su Ferrari, aseguró el tercer escalón del podio. En tanto, Max Verstappen, pese a finalizar quinto, selló su cuarto título mundial.

Franco Colapinto y el resto de los pilotos afrontarán un calendario sin pausas, ya que el próximo fin de semana se disputará el Gran Premio de Qatar en el Circuito de Lusail, penúltima cita de la temporada. El cierre también tendrá lugar en Medio Oriente, específicamente en Abu Dhabi, un escenario especial para el piloto argentino, quien el 28 de noviembre de 2023 tuvo su primer contacto con un monoplaza de Fórmula 1 en este circuito.