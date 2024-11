La frase de Colapinto tras clasificar 14° para la Sprint y la decisión que tomó: “Simplemente estuve lento”

Franco Colapinto habló con F1TV tras la qualy de la Sprint

Franco Colapinto no tuvo un buen viernes en el Gran Premio de São Paulo y quedó en el puesto 14 en la clasificación para la carrera Sprint del sábado. El corredor dialogó con la televisación oficial de la Fórmula 1 como establece el protocolo. Sin embargo, a raíz de la noticia de la muerte de su abuelo que se conoció durante las últimas, el argentino tomó la decisión de no estar presente en la ronda de prensa con los medios acreditados como hace habitualmente tras la actividad.

“Al principio, en la Q1, había mucho tráfico. Los neumáticos estaban fríos al principio de la vuelta. En la Q2 no tuve una vuelta limpia, no pude hacer una buena. Simplemente estuve lento. Es una lástima porque teníamos potencial para estar cerca y quizás hasta para pasar, pero no pude hacer una buena vuelta”, explicó Franco sobre lo ocurrido en la clasificación ante las cámaras de F1TV.

Desde el principio de la sesión se mostró muy molesto con el monoplaza Williams FW46, que pareció tener problemas en la puesta a punto. El argentino logró un giro rápido sobre el cierre de la SQ1 que le permitió avanzar, pero en la SQ2 apenas logró dar una vuelta y registró un tiempo de 1:10.275 que lo dejó en el 14° lugar. La pole quedó en manos de Oscar Piastri, con 1:08.899.

En horas de profundo dolor por la pérdida de su abuelo Leónidas, el albiceleste está recibiendo un enorme apoyo en Brasil por parte de los fanáticos. “Es lindo tener tanta gente apoyándome, vamos a ver qué podemos hacer mañana. El fin de semana recién comienza y queda mucho en juego”, comentó.

Finalmente, le dejó un mensaje a los latinoamericanos que lo están acompañando en castellano: “Gracias a todos por venir, es un placer ver a tantos argentinos acá en Brasil alentándome. Es un placer tenerlos a todos empujando desde donde estén. Increíble el ruido que están haciendo acá en la carrera, feliz por tener tanto apoyo”.

La qualy 1 comenzó con severos problemas para el argentino y perdió mucho tiempo en boxes. Quedó atascado en el tráfico al salir a la pista y casi no logra abrir el tiempo para avanzar a la siguiente tanda. A pesar de eso, pasó a la SQ2 con un tiempo de 1:10.470, que lo posicionó en el noveno lugar.

Ya en la siguiente fase, el argentino sólo pudo rodar un giro en el arranque y marcó un tiempo de 1:10.275. Luego de esto, se quedó en los pits y no salió para hacer un segundo intento, lo que lo imposibilitó sumar algún puesto más y largará 14° en la grilla de salida de la carrera Sprint. Esta comenzará el sábado desde las 11 de la mañana, mientras que la clasificación para la carrera principal será a partir de las 15:00 horas.

Al mismo tiempo, su compañero de Williams, Alex Albon, completó una muy buena clasificación de cara a la Sprint. El tailandés se mantuvo en lo más alto de las posiciones a lo largo de los primeros dos Shootout, para luego firmar un tiempo de 1:10.078 en la última tanda de qualy y quedar 9° en la parrilla.

Por su parte, sumado a los problemas del monoplaza de Franco, al ser un fin de semana con carrera Sprint, la puesta a punto del auto se dificulta todavía más al tener una sola práctica libre. Hay que tener en cuenta que el circuito del Autódromo José Carlos Pace de Interlagos fue repavimentado en su totalidad, lo que genera que los neumáticos tengan menos agarre y patinen más de lo normal, algo que complica notoriamente a los pilotos a la hora de conducir.

La actividad en el Gran Premio de Brasil seguirá el sábado desde las 11:00 de la mañana, cuando se dé inicio a la carrera Sprint, en la que ambos McLaren largarán en la primera fila. Luego, el circuito de Interlagos acogerá lo que será la clasificación desde las 15:00, que demarcará las posiciones de salida para la carrera principal del domingo, la cual comenzará a las 14:00 horas.